У «Слузі народу» уточнили про зміни на посадах віцепрем’єра з євроінтеграції, судді КСУ і міністра екології

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук за підсумками засідання фракції повідомила про низку планованих кадрових змін, які підтримує пропрезидентська політична сила.

На своїй сторінці у фейсбуці Євгенія Кравчук підтвердила, раніше поширену інформацію, що міністром культури фракція хоче бачити очільника комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

«Останні місяці він (Олександр Ткаченко – ред.) багато працював над порятунком креативних індустрій, підтримкою культури, йому вдалося напрацювати серйозний антикризовий пакет і ми переконані, що йому під силу очолити Мінкульт в такий складний період. На голову Комітету замість Ткаченка фракція підтримує Микиту Потураєва – не менш сильного і дуже досвідченого фахівця, який зможе на достойному рівні підтримувати комітетську роботу», – повідомила Кравчук.

Також, за її словами, на вакантну посаду в Конституційному суді від Верховної Ради фракція підтримала кандидатури вченого-конституціоналіста Віктора Кичуна.

«Нам повідомили, що Вадим Пристайко буде відряджений для роботи послом України у Великій Британії. Це з одного боку втрата для Кабміну, але ми змушені на це піти, з огляду на трансформації, які проходять в Євросоюзі. Україні в Британії потрібен потужний посол, який зможе налагодити ефективну комунікацію з урядом задля забезпечення підтримки нашої країни в проведенні реформ і захисті суверенітету. А вакансію віцепрем’єра з євроінтеграції займе Ольга Стефанішина – не наша колега з «Голосу», а колишня директорка урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції», – розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу».

Євгенія Кравчук повідомила, що Романа Абрамовського пропрезидентська фракція хоче бачити на посаді міністра екології.

За її словами, його кандидатуру «рекомендував не лише профільний комітет, але й схвально висловились депутати-мажоритарники і керівники інших комітетів».

«Очевидно, що в другій половині цього тижня кандидатів проголосуємо у парламенті», – резюмувала Кравчук.

Раніше сьогодні стало відомо, що колишній генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко, а нині депутат фракції «Слуга народу» і очільник комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко може невдовзі стати новим міністром культури та інформаційної політики. Як повідомили Радіо Свобода у фракції «Слуга народу», призначення Ткаченка може бути винесене на розгляд у сесійну залу вже цього вівторка або середи.