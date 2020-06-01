Фракція «Слуга народу» підтримала кандидатуру Олександра Ткаченка на посаду міністра культури

Колишній генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко, а нині депутат фракції «Слуга народу» і очільник комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко може невдовзі стати новим міністром культури та інформаційної політики. Таке рішення підтримали депутати монобільшості на вечірньому засіданні фракції партії «Слуга народу», про що повідомив один із депутатів Олександр Качура у своєму Telegram-каналі та співрозмовники Радіо Свобода у фракції.

«Новим міністром культури стане Олександр Ткаченко. Фракція підтримала практично одноголосно», – написав Качура.

Як повідомили Радіо Свобода у фракції «Слуга народу», призначення Ткаченка може бути винесене на розгляд у сесійну залу вже цього вівторка або середи.

Ще 12 травня у відповідь на запитання Радіо Свобода про ймовірність переходу на посаду голови Мінкульту Ткаченко заявляв: «Не читайте на ніч чи на ранок радянських газет».

Від середини минулого року і донедавна Олександру Ткаченку приписували амбіції очолити Київ. Однак, сам Ткаченко, хоч і неодноразово припускав, що може балотуватись, остаточно цих намірів так і не підтверджував.

«Як тільки визначаться з праймеріз, тоді буду говорити про рішення. Але від бажання змінити Київ на краще я не відмовляюсь», – заявив Ткаченко у коментарі Радіо Свобода 13 травня 2020-го.

На початку жовтня 2019-го Олександр Ткаченко подавав до НАЗК свою декларацію як кандидата на посаду голови КМДА. Однак зрештою ця посада йому не дісталась.