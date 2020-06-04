Рада розгляне звільнення та призначення членів Кабміну

Верховна Рада на своєму пленарному засіданні 4 червня розгляне звільнення та призначення членів Кабінету міністрів. Відповідний порядок денний оприлюднений на сайті парламенту.
Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Раді призначити міністром культури та інформаційної політики народного депутата від «Слуги народу» Олександра Ткаченка, а міністром захисту довкілля та природних ресурсів – Романа Абрамовського.
Віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України може стати Ольга Стефанішина. Зараз на цій посаді працює Вадим Пристайко, якого пропонують звільнити.
Перед блоком кадрових рішень Верховна Рада має заслухати виступ Шмигаля про програму діяльності Кабінету міністрів України.
Крім того, 4 червня парламент має розглянути в другому читанні низку законопроєктів:
- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою;
- про внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду;
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців;
- про внесення змін до статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої ради;
- про внесення змін до закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (щодо надання права безоплатної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС).
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