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03 червня 2020, Київ 18:15
Новини | Політика

Кандидат у міністри культури від «Слуги народу» прокоментував вплив Коломойського

Колишній телевізійний менеджер Олександр Ткаченко (на фото) може стати новим міністром культури

Кандидат на посаду міністра культури та інформаційної політики, член владної фракції «Слуга народу» Олександр Ткаченко у коментарі Радіо Свобода відреагував на критику щодо свого можливого призначення і розповів про те, чи зможе олігарх Ігор Коломойський, медіахолдинг якого донедавна очолював Ткаченко, впливати на нього в уряді.

«Я маю щастя вибірково читати Facebook. Стосовно різних висловлювань то я хотів би, щоб ми прибрали зі сфери культури політику. Тому що фантомні страхи, в них багато вкладається політичного контексту, як, умовно кажучи, русофілами, так і ура-патріотами. Нам потрібно єднатися, а не розділяти країну», – так Ткаченко прокоментував критику, яка з’явилася в мережі після новини про висунення його кандидатури на цей пост фракцією «Слуга народу».

Однією із причин, яка непокоїть незгодних із потенційним призначенням колишнього телепродюсера, є зв’язки Ткаченка з олігархом Ігорем Коломойським, медіахолдинг якого той очолював перед обранням до Верховної Ради.

«А як ви вважаєте: в Ігоря Коломойського є великі інтереси в сфері культури?» – запитав у відповідь на прохання прокоментувати це сам Ткаченко, і на уточнення, що міністерство, яке він може очолити, займається не лише культурою, але й інформаційною політикою (а Ігор Коломойський є власником «1+1»), додав: «Я вже рік працюю політиком і в принципі вибір мій був свідомий. Стосовно роботи з Ігорем Валерійовичем: я з ним працював понад 10 років, безперечно, його добре знаю, але культура (сфера культури), і ті інтереси і виклики, які існують у сфері культури, мають мало дотичного до інтересів пана Коломойського».

Раніше, наприкінці жовтня 2019-го, депутат Ткаченко розповідав Радіо Свобода, що «іноді спілкується» з Ігорем Коломойським і на уточнення, як часто, зазначав, що «раз на тиждень, можливо».

«Про різне розмови. Нас пов’язують багато років спільного знайомства, тому періодично люди зідзвонюються, обмінюються якимись думками», – зазначав тоді Ткаченко.

На запитання про те, чи обговорює він із Коломойським голосування у Раді, депутат тоді відповідав, що «ні, точно, жодним чином» і подання законопроєктів «тим більше».

3 червня проєкт постанови щодо призначення Ткаченка міністром культури та інформаційної політики був офіційно зареєстрований на сайті Верховної Ради. Очікується, що за її розгляд парламент може взятися уже в четвер, 4 червня.

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