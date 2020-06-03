Кандидат у міністри культури від «Слуги народу» прокоментував вплив Коломойського

Кандидат на посаду міністра культури та інформаційної політики, член владної фракції «Слуга народу» Олександр Ткаченко у коментарі Радіо Свобода відреагував на критику щодо свого можливого призначення і розповів про те, чи зможе олігарх Ігор Коломойський, медіахолдинг якого донедавна очолював Ткаченко, впливати на нього в уряді.

«Я маю щастя вибірково читати Facebook. Стосовно різних висловлювань то я хотів би, щоб ми прибрали зі сфери культури політику. Тому що фантомні страхи, в них багато вкладається політичного контексту, як, умовно кажучи, русофілами, так і ура-патріотами. Нам потрібно єднатися, а не розділяти країну», – так Ткаченко прокоментував критику, яка з’явилася в мережі після новини про висунення його кандидатури на цей пост фракцією «Слуга народу».

Однією із причин, яка непокоїть незгодних із потенційним призначенням колишнього телепродюсера, є зв’язки Ткаченка з олігархом Ігорем Коломойським, медіахолдинг якого той очолював перед обранням до Верховної Ради.

«А як ви вважаєте: в Ігоря Коломойського є великі інтереси в сфері культури?» – запитав у відповідь на прохання прокоментувати це сам Ткаченко, і на уточнення, що міністерство, яке він може очолити, займається не лише культурою, але й інформаційною політикою (а Ігор Коломойський є власником «1+1»), додав: «Я вже рік працюю політиком і в принципі вибір мій був свідомий. Стосовно роботи з Ігорем Валерійовичем: я з ним працював понад 10 років, безперечно, його добре знаю, але культура (сфера культури), і ті інтереси і виклики, які існують у сфері культури, мають мало дотичного до інтересів пана Коломойського».

Раніше, наприкінці жовтня 2019-го, депутат Ткаченко розповідав Радіо Свобода, що «іноді спілкується» з Ігорем Коломойським і на уточнення, як часто, зазначав, що «раз на тиждень, можливо».

«Про різне розмови. Нас пов’язують багато років спільного знайомства, тому періодично люди зідзвонюються, обмінюються якимись думками», – зазначав тоді Ткаченко.

На запитання про те, чи обговорює він із Коломойським голосування у Раді, депутат тоді відповідав, що «ні, точно, жодним чином» і подання законопроєктів «тим більше».

3 червня проєкт постанови щодо призначення Ткаченка міністром культури та інформаційної політики був офіційно зареєстрований на сайті Верховної Ради. Очікується, що за її розгляд парламент може взятися уже в четвер, 4 червня.