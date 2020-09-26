Про кохання серед цілковитої руїни: донбаська «Атлантида» Васяновича виходить в прокат у листопаді

Донбас у 2025-му: спустошення, отруєні води та загиблі військові. Як рятувати цю землю? 5 листопада в український прокат виходить фільм Валентина Васяновича «Атлантида». Його фабула виглядає лякаючою, але водночас і інтригуючою: бо здавалося б, де ще серед цієї руїни місце надії. А вона там є. Сьогодні на Одеському кінофестивалі відбувається українська прем'єра фільму – досі він «їздив» лише по міжнародних фестивалях, де збирав нагороди.

Про що фільм

Це Донбас, який нікому б не хотілося побачити в реальному житті: знищений війною і непридатний до життя, з дуже натуралістичними картинами смерті. Хоча – і відвойований.

«Події фільму розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання», – описують автори зав'язку історії.

Світова прем’єра фільму відбулася рівно рік тому на Венеційському кінофестивалі: там він переміг у секції «Горизонти». А загалом здобув чотири гран-прі на міжнародних конкурсах, його також придбала для показу група каналів HBO Eastern Europe.

Українська прем'єра відбувається в рамках Одеського кінофестивалю, який триває саме зараз (до речі, там цього року є формат онлайн-показів). А 5 листопада стрічка вийде в українських кінотеатрах.

Хто знімав

Режасер Валентин Васянович відомий за продюсуванням фільму «Плем'я». Продюсери «Атлантиди» – Ія Мислицька, яка також працювала з Васяновичем над попередньою картиною, та Володимир Яценко, який продюсував «Додому» і «Дике поле».

Ролі тут зіграли непрофесійні актори: колишній розвідник, волонтер благодійного фонду «Повернись живим» Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека і доброволець Василь Антоняк. Їхні герої – Іван, Катя та Сергій – як і актори, пройшли війну.

Кінопроєкт став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку, а виготовляла його безпосередньо «Студія Гармата фільм».

Знімали у Києві та Маріуполі – о так, за цим кадром з кіно неважко впізнати металургійні пейзажі останнього!

«Оскар»

Саме «Атлантиду» вирішив номінувати на цьогорічний «Оскар» Український оскарівський комітет (церемонія буде 25 квітня в Лос-Анжелесі). Atlantis – англійська назва картини, яка змагатиметься у категорії «Міжнародний повнометражний фільм». З ним конкурували «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча та документальна стрічка «Земля блакитна, як апельсин» Ірини Цілик.

Нагадаємо, у вересні фільм української режисерки Наталки Ворожбит «Погані дороги» здобув нагороду Міжнародного тижня кінокритиків, що відбувся в межах Венеційського кінофестивалю. Картина визнана найкращою в категорії «Найбільш інноваційний фільм».

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