Позиції української армії біля Горлівки утримують підрозділи морської піхоти. Одним із них командує виходець із Криму, колишній житель Сімферополя – «Яструб». «Хочеться туди повернутися», – каже він Радіо Свобода. Перемир'я тут триває вже місяць, проросійські сепаратисти не стріляють, але активно укріплюють свої позиції, повідомляють військові.