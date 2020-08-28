Вже місяць не стріляють біля Горлівки, тільки укріплюються перед зимою – командир морпіхів (відео)
Позиції української армії біля Горлівки утримують підрозділи морської піхоти. Одним із них командує виходець із Криму, колишній житель Сімферополя – «Яструб». «Хочеться туди повернутися», – каже він Радіо Свобода. Перемир'я тут триває вже місяць, проросійські сепаратисти не стріляють, але активно укріплюють свої позиції, повідомляють військові.
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