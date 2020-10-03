Припинення вогню може існувати, поки Путіну це вигідно, зараз період підняття ставок – Клімкін

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що проголошений нині на лінії фронту російсько-української війни на Донбасі режим припинення вогню вигідний перш за все президентові Росії Володимирові Путіну.

Згадуючи в «Суботньому інтерв’ю» 2 жовтня нинішні масштабні пожежі біля лінії фронту на Луганщині, спричинені, за даними українських військових і місцевої влади, обстрілами з використанням підпальних боєприпасів російськими гібридними силами, Клімкін сказав: «А з припиненням вогню? От вам сьогодні вже є відповідь. Підпали, реально, обстріли, Луганщина».

«Ну, і Путін все одно буде піднімати ставки. Я думаю, що припинення вогню може існувати до того моменту, поки Путіну це вигідно. Зараз період підняття ставок. І Путін просто так не дасть українській владі скористатися перевагами від припинення вогню і в контексті місцевих виборів, і в контексті ставлення, і так далі», – сказав він.

«Путін завжди грає. Якщо хочете, припинення вогню з боку Путіна – це просто зміна тактики. Не більше того. Оскільки для нього Донбас нічого не значить. Для нього Донбас – це не як для нас частина української землі, а це засіб, інструмент… Важіль впливу на Україну, важіль впливу на наших союзників. Це більше нічого реально. Він бачить це абсолютно технологічно. У нього розум працює зовсім по-іншому. Тобто або він, або інше. І це вже, на жаль, не зміниться», – заявив колишній голова МЗС.

Черговий, формально чинний нині режим припинення вогню був проголошений на лінії фронту на Донбасі з 27 липня. Російські гібридні сили порушили його практично з першого ж дня, і ці порушення тривають майже щоденно, внаслідок них гинуть і зазнають поранень українські військовослужбовці. Але влада нинішнього президента України Володимира Зеленського, який заявив як свою мету закінчити війну на Донбасі будь-що, наполягає, що українські війська не мають права діяти у відповідь на ці порушення, щоб таким чином далі заявляти про чинність цього перемир’я, а відтак і виконання своїх мирних обіцянок, напередодні місцевих виборів 25 жовтня.

Російська сторона, ведучи бойові дії проти українських військ, не коментує рівень дотримання чи порушення нею перемир’я.