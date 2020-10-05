Бойовики здійснили 4 обстріли минулої доби на Донбасі – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 4 жовтня російські гібридні сили чотири рази порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Так, неподалік Авдіївки та Катеринівки зафіксовано ворожі постріли зі стрілецької зброї, поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомета. Біля населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я наших захисників, тож вогонь у відповідь вони не відкривали», – йдеться в повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед українських військових не було, додали у штабі.

Від початку поточної доби, 5 жовтня, у районі селища Новолуганське підтримувані Росією бойовики здійснили один неприцільний постріл із підствольного гранатомета, йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією угруповання «ДРН» і «ЛНР» даних про обстріли вранці 5 жовтня не наводять.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.