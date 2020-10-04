Бойовики тричі відкривали вогонь на Донбасі – Міноборони

Підтримувані Росією бойовики 4 жовтня тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

«Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосовували поблизу Авдіївки, автоматичний станковий гранатомет – неподалік Водяного. У районі населеного пункту Шуми збройні формування Росії відкривали вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає. Українські бійці вогонь у відповідь на провокативні постріли противника не відкривали», – йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією бойовики на своїх ресурсах звинувачують українських військових у порушенні режиму тиші.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.