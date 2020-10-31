За добу у Києві COVID-19 виявили у 781 людини, померли 23

За минулу добу у Києві виявили ще 781 хворого на коронавірус, померли 23 людини. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Загалом від початку пандемії у Києві підтвердили 37 549 випадків COVID-19, померли 766.

«За минулу добу захворіли 400 жінок віком від 20 до 85 років; 324 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв; 30 дівчат від 4 до 16 років та 27 хлопців від 1 до 17 років», – мовиться у повідомленні.

Також захворіли 38 медиків.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 131, у Дніпровському та Солом’янському районах – по 100 випадків та в Оболонському районі – 90 випадків», – зазначив мер.

Від початку пандемії в Україні виявлено понад 387 тисяч інфікованих коронавірусом, померли 7 196 людей, одужали – майже 159 тисяч. Минулої доби встановлено черговий рекорд – 8 752 нових хворих.