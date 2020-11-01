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01 листопада 2020, Київ 14:35
Новини | Коронавірус

Росія оновила добовий рекорд за числом хворих на COVID-19

Допомога хворому на COVID-19 у Росії, ілюстративне фото

У Росії зафіксували 18 665 випадків захворювання на COVID-19 за попередню добу, повідомляє оперативний штаб. Днем раніше штаб повідомив про 18 140 хворих, а 30 жовтня – про 18 283, що тоді було максимальним значенням від початку пандемії.

Померли від хвороби за добу 245 людей, всього за час епідемії – 28 235.

Число зареєстрованих у Росії випадків зараження сягнуло 1 636 781.

Всього у світі, за даними американського університету Джонса Гопкінса, захворіли понад 46,1 мільйона людей, померли майже 1,2 мільйона, одужав майже 31 мільйон пацієнтів.

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