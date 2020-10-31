Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
31 жовтня 2020, Київ 23:14
Новини | Коронавірус

В Англії з 5 листопада запровадять новий локдаун – прем’єр Британії Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсує новий чотиритижневий локдаун в Англії

В Англії з 5 листопада запровадять новий чотиритижневий локдаун, оголосив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Покидати свої домівки можна буде заради освіти, роботи, яку не можна зробити з дому, занять спортом, відвідин лікарень, магазинів продуктів та товарів першої необхідності.

Через локдаун бари та ресторани будуть закриті. Водночас їжу можна буде брати з собою. Так само не працюватимуть магазини, які не продаватимуть товари першої необхідності.

Школи, коледжі та університети продовжать роботу, на відміну від весняного локдауну.

Геловін та СOVID-19: як готуються до свята у різних країнах під час пандемії? (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Геловін та СOVID-19: як готуються до свята у різних країнах під час пандемії? (фотогалерея)

Чи вплинула пандемія коронавірусу на святкування Геловіна?

В останні сім днів у Сполученому Королівстві в середньому виявляли майже по 23 тисячі нових випадків COVID-19. Згідно з прогнозом, який отримав уряд, у зимовий період щодня може помирати до чотирьох тисяч людей, якщо влада не вживатиме заходів.

Сполучене Королівство вже діагностувало понад мільйон випадків COVID-19. Британія має найвищу смертність у Європі – хвороба забрала життя понад 46 тисяч людей.

ІНТЕРАКТИВНА МАПА: Розповсюдження COVID-19 у cвіті

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG