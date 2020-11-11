США запровадять санкції проти страхувальників «Північного потоку-2» – Bloomberg

Палата представників і Сенат Конгресу США мають намір запровадити санкції проти страхових і сертифікаційних компаній-учасниць будівництва російського газопроводу «Північний потік-2», повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Співрозмовники агенції розповіли, що обмеження будуть внесені до оборонного бюджету на 2021 рік. Санкції не стосуватимуться Німеччини. Раніше запроваджені санкції проти російського проєкту також будуть збережені.

«Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Попередні плани передбачали, що укладання труб буде завершене в 2019 році. Однак роботи були припинені після того, як Конгрес США схвалив пакет санкцій проти учасників робіт.

США виступають проти проєкту, стверджуючи, що він робить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну, через яку газ транспортується до Європи зараз. Натомість Вашингтон пропонував Брюсселю американські енергоносії.

Росія, Німеччина, Австрія і кілька інших країн, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться виключно про бізнес-проєкт.

За оцінкою Bloomberg, для завершення будівництва залишилося укласти трохи більш як 100 кілометрів труб.