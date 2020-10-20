США розширили санкції проти «Північного потоку-2» – ЗМІ

США розширили санкції проти проєкту будівництва російського газопроводу «Північний потік-2», повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на рішення Держдепартаменту. Тепер санкції стосуватимуться компаній, які надають послуги або фінансування для встановлення обладнання на кораблях, що беруть участь у проєкті.

Проєкт передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Попередні плани Москви та її німецьких партнерів передбачали, що будівництво завершиться вже в 2019 році. Але роботи були припинені після того, як Конгрес США ухвалив пакет санкцій проти учасників робіт.

США виступають проти проєкту, стверджуючи, що він робить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну, через територію якої газ транспортується до Європи зараз. Таку ж позицію мають Київ і кілька країн ЄС.

Росія, Німеччина, Австрія і кілька інших країн, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться виключно про бізнес-проєкт.

За оцінкою Bloomberg, учасникам проєкту залишилося укласти трохи більш як 100 кілометрів труб. 25 вересня проєкт підтримав міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр. 17 жовтня міністр закордонних справ країни Гайко Маас заявив в інтерв’ю RND, що вважає, що проєкт буде доведений до кінця.