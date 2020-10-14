Українські депутати назвали «Північний потік-2» «стратегічною зброєю» і закликали його зупинити

29 українських народних депутатів з різних партій підписали лист із закликом зупинити будівництво російського газопроводу «Північний потік-2». Вони назвали його «стратегічною зброєю».

У листі, який оприлюднений на сайті Atlantic Council, депутати нагадали, що російська державна компанія «Газпром» витратила на будівництво газопроводу мільярди доларів.

«Чи поверне «Газпром» колись свої гроші? Кремль це взагалі не турбує. Роль проєкту не комерційна, а геополітична: загрожувати світові. Ось чому Кремль так безперервно витрачає гроші на зайві трубопроводи і так запекло бореться за те, щоб їх запустити», – йдеться у зверненні.

Депутати вважають, що справжня мета газогону полягає в посиленні російського впливу в Європі та завданні шкоди України, через яку мільярди кубометрів російського газу потрапляють до Європи.

«Завершення трубопроводу забере ключові важелі впливу України на Росію, зробивши нашу країну цілком вразливою для російського підпорядкування. Для України це майже екзистенційна справа національної оборони та безпеки», – наголосили депутати.

Росія планує добудувати «Північний потік-2» наприкінці 2020 року. Разом із іншими російськими транзитними газогонами він дасть змогу перебрати на себе майже весь обсяг газу, який нині проходить Україною і приносить їй суттєві доходи, близько 3% від усього ВВП держави, пояснюють експерти.

Проєкт «Північний потік-2» після добудови другої лінії газогону зможе забезпечити транзит до ЄС 55 мільярдів кубометрів російського газу на рік.

США заявили, що розглядають будь-які кроки, щоб припинити російський газотранспортний проєкт, бо він загрожує національній безпеці країн Європи, які є союзниками Сполучених Штатів.