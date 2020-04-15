Уругвайські фахівці стверджують, що розробили недорогий, простий у виготовленні і такий, що не вимагає патентів, механічний апарат штучної вентиляції легенів. І він міг би допомогти знизити тиск на лікарні, що не справляються із потоком пацієнтів з симптомами коронавірусу. Як кажуть винахідники, за їхніми кресленнями – випуск пристрою зможе швидко налагодити будь-яке підприємство або людина – і для цього їм не знадобиться дотримання юридичних формальностей із правовласниками. (Відео Reuters)