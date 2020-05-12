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12 травня 2020, Київ 09:30
Новини | Міжнародні

У лікарні з хворими на COVID-19 у Санкт-Петербурзі через пожежу загинули 5 пацієнтів на апаратах ШВЛ

Повідомляється, що є й інші загиблі через пожежу, але наразі влада не озвучує цифри

П’ятеро людей загинули в результаті пожежі, що виникла у відділенні реанімації в лікарні Святого Георгія в російському Санкт-Петербурзі. Як повідомляють 12 травня російські державні ЗМІ, жертвами пожежі стали пацієнти, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Повідомляється, що є й інші загиблі через пожежу, але наразі влада не озвучує цифри, як і офіційну причину виникнення загорання.

З середини березня лікарня Святого Георгія однією з перших в Санкт-Петербурзі повністю була перепрофільована в інфекційний стаціонар для надання допомоги хворим з гострими респіраторними вірусними інфекціями, в тому числі і пацієнтам з коронавірусною інфекцією.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 12 травня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у Росії складає понад 221 тисячу, більш ніж 2 тисячі людей померли, майже 40 тисяч – одужали.

Китай і Росія націлюються на світову аудиторію з пропагандою щодо COVID-19 – відеосюжет
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Китай і Росія націлюються на світову аудиторію з пропагандою щодо COVID-19 – відеосюжет

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