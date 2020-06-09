Військові навчання з країнами НАТО – на паузі: як COVID-19 змінив співпрацю і чи вплине це на боєздатність ЗСУ

Цього року українські Збройні сили планували брати участь у понад 20 міжнародних навчаннях з країнами НАТО. Але через коронавірус всі ці плани – під загрозою. Формат одних навчань змінили, другі – поставили на паузу, а треті – можуть і зовсім скасувати. Як це може вплинути на боєздатність ЗСУ? І що Україна отримає від країн НАТО натомість? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Липень 2019 року: українські морські піхотинці відбивають атаку умовного ворожого десанту на морське узбережжя. Українцям допомагають американські мінометники – теж морська піхота. Трохи згодом на гелікоптерах прибуває і десантується резерв – теж інтернаціональний.

«Противник ніколи не кидає всі підрозділи в бій. Завжди є резерв, який повинен вдарити в найбільш незручний і неочікуваний для нас момент і з найбільш незручного напрямку. Тому рішення використовувати роту вогневої підтримки у складі молдовської сторони та України на гелікоптерах для того, щоб вона могла зреагувати в будь-який момент і на будь-якому напрямку дій», – зазначає командир 503-го окремого батальйону морської піхоти Вадим Сухаревський.

У торішніх міжнародних навчаннях «Сі Бриз» брали участь три тисячі військових, десятки літаків та кораблів. Цього року через коронавірус формат навчань змінили – спільні дії лише в небі і на морі. На суші жодних контактів не буде.

І для Грузії, і для України, і для країн Чорного моря – Болгарії, Румунії, Туреччини – «Сі Бриз» має серйозне значення

«Це навчання морської піхоти, які проводилися традиційно, навчання спецназу. І найважливіше – це командно-штабна частина, де саме штабні офіцери передають безпосередньо один одному досвід і взаємодіють. І для Грузії, і для України, і для країн Чорного моря – Болгарії, Румунії, Туреччини – «Сі Бриз» має серйозне значення», – пояснює керівник програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.

І якщо морські навчання, хоч і в скороченому форматі, але відбудуться, то чи тренуватимуться на суші – незрозуміло. До прикладу, навчання американськими і натовськими інструкторами в навчальних центрах призупинене. Доля найбільш масштабних українсько-американських навчань «Рапід Трайдент» поки незрозуміла.

Мінус одне навчання не призведе до зменшення готовності і підготовки Сухопутних військ

«З українського боку бере участь лише одна бригада. Тобто сказати, що це якимось чином негативно вплине – швидше за все, ні. Порівняно із тим, що, наприклад, щороку лише в Сухопутних військах відбуваються більше 35 навчань бригадного рівня, то мінус одне навчання, умовно кажучи, за участі бригади – не можна сказати, що воно кратно призведе до зменшення готовності і підготовки Сухопутних військ», – зазначає головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Загалом на 2020 рік заплановано понад два десятки різноманітних міжнародних навчань за участі ЗСУ. Шість – в Україні і 18 – за її межами. За кордон, як правило, потрапляють півтори-дві тисячі військових – невелика цифра як для двохсоттисячної української армії.

Це можливість Заходу сказати, що ми разом з Україною

«Це можливість Заходу сказати, що ми разом з Україною, ми їй допомагаємо, ми навчаємо українських військових. Але загалом з навчаннями прослідковується певна паралель і схожість із матеріально-технічною допомогою, яка надається Заходом. Так, вона має місце, так, вона заповнює певні прогалини, але сказати, що її відсутність критично позначиться на боєготовності, обороноздатності – це ні. Так, це буде потужний політичний удар. І зрозуміло, що відсутність тренувань – це негатив у нашій співпраці», – додає Микола Бєлєсков.

Поки навчання – на паузі, будуть з’являтися інші політичні жести, вважає експерт. Наприклад, недавній політ американських стратегічних бомбардувальників B-1B за українськими винищувачами над Чорним морем. Подібну співпрацю провели вперше. В американських Повітряних силах готові нарощувати взаємодію. Ті ж розвідувальні польоти над Донбасом або в районі Криму – вже звична річ.

Це відбувається не лише в українському повітряному просторі, а й у районі Середземного моря, по усій Європі

«Це відбувається не лише в українському повітряному просторі, а й у районі Середземного моря, по усій Європі. Але у цьому конкретному випадку ми цінуємо можливість діяти спільно з іншими країнами. Ми повинні мати змогу ділитися цими авіаданими, аби створити повну картину. І певним чином стримати супротивників, які можуть скористатися тим, що, як вони думають, ніхто не бачить, що вони роблять. У цьому конкретному випадку: діяльність, яку ви бачите – це лише частина наших звичних операцій. І це операції, які спільно координують різні країни, аби бути впевненими – всі прекрасно розуміють: хтось завжди спостерігає. І якщо є загроза – ця інформація буде, безумовно, передана відповідними каналами», – зазначив у коментарі Радіо Свобода заступник командувача Повітряних сил США в Європі і Африці Стівен Бешам.

Через коронавірус на цей час ЗСУ не змогли взяти участь у семи навчаннях за кордоном.

У Генштабі українських Збройних сил налаштовані оптимістично – там кажуть, що навчання з іноземними інструкторами в Україні відновлять вже цього місяця. Та й плани на спільні навчання не скасовують. Адже США та Польща вже цими днями проведуть маневри на шість тисяч осіб.

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