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09 червня 2020, Київ 12:56
Донбас.Реалії

Військові навчання з країнами НАТО – на паузі: як COVID-19 змінив співпрацю і чи вплине це на боєздатність ЗСУ

Цьогоріч ЗСУ планували брати участь у понад 20 міжнародних навчаннях з країнами НАТО

Цього року українські Збройні сили планували брати участь у понад 20 міжнародних навчаннях з країнами НАТО. Але через коронавірус всі ці плани – під загрозою. Формат одних навчань змінили, другі – поставили на паузу, а треті – можуть і зовсім скасувати. Як це може вплинути на боєздатність ЗСУ? І що Україна отримає від країн НАТО натомість? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Липень 2019 року: українські морські піхотинці відбивають атаку умовного ворожого десанту на морське узбережжя. Українцям допомагають американські мінометники – теж морська піхота. Трохи згодом на гелікоптерах прибуває і десантується резерв – теж інтернаціональний.

«Противник ніколи не кидає всі підрозділи в бій. Завжди є резерв, який повинен вдарити в найбільш незручний і неочікуваний для нас момент і з найбільш незручного напрямку. Тому рішення використовувати роту вогневої підтримки у складі молдовської сторони та України на гелікоптерах для того, щоб вона могла зреагувати в будь-який момент і на будь-якому напрямку дій», – зазначає командир 503-го окремого батальйону морської піхоти Вадим Сухаревський.

Відкриття військових навчань «Сі Бриз-2018»
Відкриття військових навчань «Сі Бриз-2018»

У торішніх міжнародних навчаннях «Сі Бриз» брали участь три тисячі військових, десятки літаків та кораблів. Цього року через коронавірус формат навчань змінили – спільні дії лише в небі і на морі. На суші жодних контактів не буде.

І для Грузії, і для України, і для країн Чорного моря – Болгарії, Румунії, Туреччини – «Сі Бриз» має серйозне значення
Павло Лакійчук

«Це навчання морської піхоти, які проводилися традиційно, навчання спецназу. І найважливіше – це командно-штабна частина, де саме штабні офіцери передають безпосередньо один одному досвід і взаємодіють. І для Грузії, і для України, і для країн Чорного моря – Болгарії, Румунії, Туреччини – «Сі Бриз» має серйозне значення», – пояснює керівник програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.

Павло Лакійчук
Павло Лакійчук

І якщо морські навчання, хоч і в скороченому форматі, але відбудуться, то чи тренуватимуться на суші – незрозуміло. До прикладу, навчання американськими і натовськими інструкторами в навчальних центрах призупинене. Доля найбільш масштабних українсько-американських навчань «Рапід Трайдент» поки незрозуміла.

Мінус одне навчання не призведе до зменшення готовності і підготовки Сухопутних військ
Микола Бєлєсков

«З українського боку бере участь лише одна бригада. Тобто сказати, що це якимось чином негативно вплине – швидше за все, ні. Порівняно із тим, що, наприклад, щороку лише в Сухопутних військах відбуваються більше 35 навчань бригадного рівня, то мінус одне навчання, умовно кажучи, за участі бригади – не можна сказати, що воно кратно призведе до зменшення готовності і підготовки Сухопутних військ», – зазначає головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Під час церемонії відкриття військових навчань «Рапід Трайдент». Львівщина, Яворівський полігон, 11 вересня 2017 року
Під час церемонії відкриття військових навчань «Рапід Трайдент». Львівщина, Яворівський полігон, 11 вересня 2017 року

Загалом на 2020 рік заплановано понад два десятки різноманітних міжнародних навчань за участі ЗСУ. Шість – в Україні і 18 – за її межами. За кордон, як правило, потрапляють півтори-дві тисячі військових – невелика цифра як для двохсоттисячної української армії.

Це можливість Заходу сказати, що ми разом з Україною
Микола Бєлєсков

«Це можливість Заходу сказати, що ми разом з Україною, ми їй допомагаємо, ми навчаємо українських військових. Але загалом з навчаннями прослідковується певна паралель і схожість із матеріально-технічною допомогою, яка надається Заходом. Так, вона має місце, так, вона заповнює певні прогалини, але сказати, що її відсутність критично позначиться на боєготовності, обороноздатності – це ні. Так, це буде потужний політичний удар. І зрозуміло, що відсутність тренувань – це негатив у нашій співпраці», – додає Микола Бєлєсков.

Микола Бєлєсков
Микола Бєлєсков

Поки навчання – на паузі, будуть з’являтися інші політичні жести, вважає експерт. Наприклад, недавній політ американських стратегічних бомбардувальників B-1B за українськими винищувачами над Чорним морем. Подібну співпрацю провели вперше. В американських Повітряних силах готові нарощувати взаємодію. Ті ж розвідувальні польоти над Донбасом або в районі Криму – вже звична річ.

Це відбувається не лише в українському повітряному просторі, а й у районі Середземного моря, по усій Європі
Стівен Бешам

«Це відбувається не лише в українському повітряному просторі, а й у районі Середземного моря, по усій Європі. Але у цьому конкретному випадку ми цінуємо можливість діяти спільно з іншими країнами. Ми повинні мати змогу ділитися цими авіаданими, аби створити повну картину. І певним чином стримати супротивників, які можуть скористатися тим, що, як вони думають, ніхто не бачить, що вони роблять. У цьому конкретному випадку: діяльність, яку ви бачите – це лише частина наших звичних операцій. І це операції, які спільно координують різні країни, аби бути впевненими – всі прекрасно розуміють: хтось завжди спостерігає. І якщо є загроза – ця інформація буде, безумовно, передана відповідними каналами», – зазначив у коментарі Радіо Свобода заступник командувача Повітряних сил США в Європі і Африці Стівен Бешам.

Стівен Бешам
Стівен Бешам

Через коронавірус на цей час ЗСУ не змогли взяти участь у семи навчаннях за кордоном.

У Генштабі українських Збройних сил налаштовані оптимістично – там кажуть, що навчання з іноземними інструкторами в Україні відновлять вже цього місяця. Та й плани на спільні навчання не скасовують. Адже США та Польща вже цими днями проведуть маневри на шість тисяч осіб.

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