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08 червня 2020, Київ 12:22
Новини | Коронавірус

Коронавірусом у світі заразилися понад 7 мільйонів людей

На першому місці за кількістю виявлених випадків захворювання (1,9 мільйона) і числом смертей (понад 110 тисяч) перебувають США

Кількість тих, хто захворів на коронавірусне захворювання COVID-19, у світі перевищила сім мільйонів людей, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Кількість померлих від пов’язаних із коронавірусом захворювань на даний час перевищує 402 тисячі.

На першому місці за кількістю виявлених випадків захворювання (1,9 мільйона) і числом смертей (понад 110 тисяч) перебувають США. На другому місці за кількістю зареєстрованих випадків COVID-19 – Бразилія. У першій п’ятірці – також Росія, Велика Британія й Індія.

В Україні від початку пандемії підтверджено 27 462 випадки COVID-19, 797 людей померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 463 випадки.

Коротко про нове довкола COVID-19 у світі – відео
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Коротко про нове довкола COVID-19 у світі – відео

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