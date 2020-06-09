Понад 6 тисяч людей померли від коронавірусу в Росії від початку епідемії

У Росії за останню добу, за офіційними даними, виявлено 8 595 нових випадків коронавірусної інфекції. Помер за минулий день 171 пацієнт. Загальна кількість заражених від початку епідемії перевищила 485 тисяч, померли 6142 пацієнти.

Одужали за добу понад 11,7 тисячі людей. Таким чином, кількість тих, хто вилікувався за добу, перевищило число захворілих.

Найбільше заражень за минулий день зафіксовано в Москві – 1572. Померли тут 59 людей.

До сьогоднішнього дня в російській столиці діяли серйозні обмеження. Карантин, названий «режимом самоізоляції», запровадили в Москві в кінці березня. З будинку можна було виходити тільки з поважних причин, а для поїздок потрібні були електронні перепустки. З 12 травня москвичів зобов’язали носити маски й рукавички в громадських місцях.

У кінці травня заходи самоізоляції в Москві були пом’якшені. Міська влада дозволила відкрити непродовольчі магазини і підприємства побутових послуг, які не потребують тривалого контакту з відвідувачами. Москвичам в тестовому режимі дозволили здійснювати прогулянки за графіком.

9 червня в Москві відкриваються перукарні й салони краси, можна відвідувати кладовища. З 16 червня почнуть роботу літні веранди в кафе і ресторанах, запрацюють стоматологічні кабінети, відновлять роботу музеї, виставкові зали, зоопарк. Від 23 червня повністю запрацюють кафе і ресторани, спортивні центри, фітнес-клуби і басейни.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, до колишнього способу життя москвичі, швидше за все, зможуть повернутися через рік, а «масковий режим» може зберегтися до лютого.