Росія частково відкриває кордони для виїзду росіян за кордон і в’їзду в країну іноземців, повідомив на нараді прем’єр-міністр Михайло Мішустін.

Громадяни Росії можуть виїхати з країни для того, щоб подбати про хворих родичів, а також виїхати на роботу, навчання і для отримання медичної допомоги за кордоном.

Іноземці можуть в’їхати в країну, якщо їм необхідно пройти лікування в Росії, відвідати близьких родичів, опікунів і піклувальників, які потребують догляду.

Частково відновити міжнародні авіарейси планують з 15 липня. Про плани Росавіації направити таку пропозицію в Росспоживнагляд повідомили РБК і ТАСС.

За даними джерела «Інтерфаксу», авіакомпанії вивчають можливість відновлення міжнародного пасажирського авіасполучення з середини липня. Опрацьовуються механізми відразу декількома великими перевізниками відновити польоти за міжнародними напрямками з 15 липня за умови стабільної позитивної динаміки щодо скорочення числа хворих на COVID-10 і при дотриманні на борту строгих санітарних правил.

Першими можуть поновитися польоти з країнами СНД, а потім у міру відкриття кордонів і з іншими країнами.

Росія зупинила міжнародне авіасполучення через епідемію коронавірусу в кінці березня. Голова Росспоживнагляду Анна Попова заявляла, що після відновлення авіарейсів в Росії пасажири будуть зобов’язані носити в салоні літака маски і рукавички.