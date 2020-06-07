Але ви тримайтеся. Кримським лікарям не платять за роботу з коронавірусом

У анексованому Росією Криму багато співробітників медустанов не отримали належних грошей за контакт з хворими коронавірусів. Вони записали кілька відеозвернень, проблемою зайнялися прокуратура і Слідчий комітет Росії, але навіть після цього обіцяні гроші виплатили не в повному обсязі, повідомляє кореспондент Російської редакції Радіо Свобода Антон Меснянко.

В середині травня співробітники відразу декількох кримських медустанов поскаржилися на те, що вони так і не побачили ні федеральних виплат, ні додаткових регіональних надбавок, обіцяних за роботу з пацієнтами, хворими на COVID-19. 8 травня про це заявили працівники Керченської станції швидкої допомоги. За їхніми словами, за квітень повністю розрахувалися тільки з однією людиною з 324, ще «до 15 осіб» отримали гроші частково. Нарахування зробили, виходячи з фактично відпрацьованого часу, тобто розмір доплати склав всього лише по 300-400 рублів (117-156 гривень за нинішнім курсом, – ред.).

15 травня ініціативу колег підтримали співробітники швидкої допомоги Євпаторії. Вони поскаржилися на відсутність засобів індивідуального захисту і на затримки з виплатою надбавок. За словами працівників євпаторійської швидкої, протягом півтора місяця вони виїжджали на виклики до хворих з ознаками коронавірусу «в звичайних одноразових медичних масках, які навіть видавалися в обмеженій кількості».

Ще через кілька днів про відсутність виплат повідомили співробітники станції швидкої допомоги зі столиці Криму. Сімферопольці попросили президента Росії Володимира Путіна і прем'єр-міністра Михайла Мішустіна переглянути умови оплати праці, щоб обіцяні доплати змогли отримати не тільки ті, хто безпосередньо контактував з хворими коронавірусів, а й усі, хто в період епідемії їздить по викликах.

«Ми всі працюємо в групі ризику, на першій лінії. Ми всі виїжджаємо на підозри коронавірусу. Ми не знаємо, чи було у хворого підтверджено COVID-19 чи ні, і ніхто нам не скаже правду. У нас у всіх є вдома діти і літні родичі, і ми боїмося привезти інфекцію додому. Не треба нас розділяти – одному дати, а іншим ні», – заявили медпрацівники.

Нарешті, до протестних виступів приєднався персонал євпаторійського обсерватора, відкритого на базі санаторію «Здравниця». Його співробітники, не дочекавшись допомоги від місцевої влади, пішли на перевірений крок: записали відеозвернення до президента Путіна. У ролику співробітниці установи, одягнені в захисні костюми, розповіли про нестерпні умови праці та поскаржилися на те, що їм додаткові виплати згідно із законом не передбачені, хоча за півтора місяці в обсерваторі підтвердилося три випадки коронавируса.

«Федеральні виплати нам не платять тому, що, як пояснив нам міністр охорони здоров'я (Росії, – ред.) Ігор Чемоданов, ми не є медичним закладом. Як обсерватор може не бути медичним закладом, якщо на роботу сюди беруть кваліфікованих лікарів, кваліфікованих медсестер, санітарок з ліцензією? Ми працюємо з ковідними хворими», – розповіла співробітниця закладу Світлана Анісімова. Вона попросила главу російської держави включити працівників обсерваторів в списки на виплату надбавок.

Не бракувало у кримських медиків й інших проблем. Так, за словами представника незалежної профспілки медпрацівників Дмитра Букарева, співробітникам швидкої допомоги замість бахіл доводилося вдягати на ноги пакети для відходів.

«Співробітники виїжджали на ГРВІ, Позагоспітальні пневмонії в звичайних одноразових масках – без протичумних костюмів, без захисних окулярів, бахіл і навіть, на худий кінець, костюмів «каспер», які [використовуються] для малярних робіт», – написав представник профспілки.

Спочатку кримська влада спробувала перекласти відповідальність на самих медпрацівників. Так, глава анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов звинуватив лікарів в бажанні «попіаритися» і «хайпануть», а активістів і муніципальних депутатів, які вирішили їм допомогти, назвав «шахраями», «провокаторами» та «шантажистами». Однак згодом чиновники визнали проблеми.

Шум в пресі вщух, але виявилося, що проблеми, про які говорили медики в своїх зверненнях, так і не були вирішені. Ніяких поправок до правил нарахування виплат влада не вжила, тому бригади швидкої допомоги, що їздили «звичайних» викликах, так і залишилися ні з чим.

«У Криму створено всього 10 спеціалізованих бригад ШМД, які, природно, не в змозі надати допомогу тій кількості хворих з симптомами ГРВІ та позалікарняної пневмонією, яке є на сьогоднішній день. Будь-яка бригада СМП так чи інакше стикається з даною категорією хворих. З огляду на практично нульовий рівень тестування медичних працівників та населення на коронавірус, неможливо стверджувати, що співробітники не мали контакт з хворим на коронавірус», – розповів Дмитро Букарев.

«Групу ризику так і не розширили. Тобто контактують із хворими на пневмонію, яких чиновники обіцяли внести в групу ризику, надбавок не отримали. І виїзний персонал, який працював з підвищеним навантаженням, теж грошей не дочекався ...» – розповіла голова профспілки Керченської станції швидкої допомоги Оксана Поросюк.

Повністю домогтися свого не зуміли і співробітники євпаторійського обсерватора. Надбавки за травень їм виплатили (правда, не з федеральної скарбниці, а з республіканської), а ось квітневу компенсацію чиновники «заграли». В результаті автор відеозвернення до президента Путіна Світлана Анісімова і кілька її колег з 1 червня звільнилися. У розмові з Радіо Свобода санітарка розповіла, що для неї домогтися повного розрахунку – справа принципу.

«Федеральні закони, які прийняв уряд Російської Федерації, взагалі не взяли до уваги тих, хто працює в обсерваторах. Ні в одній постанові про це ані слова. За визначенням Росспоживнагляду обсерватор не є медичним закладом, а у всіх постановах говориться «для медичних установ». Коли ми почали з'ясосувати це питання, пішли відписки з Москви на Крим: пояснюйте, пояснюйте. Аксьонов пішов нам назустріч і з регіональних виплат заплатив нам за контакт з коронавірусними хворими. З цих виплат відняли прибутковий податок, оскільки це регіональні гроші, як нам пояснили», – розповідає Світлана Анісімова.

Надбавки за травень співробітникам обсерватора виплатили повністю, а за квітень – лише частково, оскільки установа відкрилося тільки 22-го числа. Але до кінця місяця в обсерваторі був виявлений пацієнт з COVID-19.

«Як сказав президент, є факт контакту – значить, платите. Правильно я розумію? Нам же оплатили з розрахунку восьми днів», – зазначила колишня працівниця закладу. Їй, як санітарці, переказали зарплату в «3 тисячі з копійками» (близько 1 175 гривень, – ред.), а після виплатили ще стільки ж за контакт з хворим замість обіцяного повного місячного окладу в 12 тисяч рублів (близько 4 700 гривень, – ред.). За тим же принципом розрахувалися з лікарями і медсестрами. На думку Анісімової, потрібно вирішувати проблему з обсерваторії: «Для виплат потрібні підстави, а якщо немає підстав – ніхто нічого не виплатить. Тому має бути внесено зміну на федеральному рівні».

Причини свого звільнення з обсерватора авторка звернення пояснила так: «Я взагалі не мусила. У мене, вибачте, вища освіта. Я пішла, бо не було кому [працювати в обсерваторі]. Я є інвалід третьої групи, три роки не працювала. Мені сказали: «Попрацюй 14 днів», а я там зависла майже на два місяці».

Разом з нею пішли кілька санітарок і дві медсестри, які, як і вона, влаштовувалися в обсерватор тимчасово. Анісімова також додала, що після публікації відеозвернення її викликали до Слідчого комітету для дачі пояснень, але «ніякого тиску не було – вони хотіли розібратися».

На відміну від Світлани Анісімовій, юристи дотримуються думки, що основною причиною проблем з виплатами федеральних і регіональних надбавок є дії головного лікаря конкретного медзакладу.

«Після звернення медичних працівників зі скаргами в прокуратуру або на спеціально організовану гарячу лінію про неотримання стимулюючих виплат, гроші їм найчастіше виплачуються. Складається відчуття, що в більшій мірі затримка виплат відбувається на рівні головного лікаря. Адже саме він визначає перелік посад і підрозділів, робота в яких дає право на отримання стимулюючих виплат. Він, як посадова особа, в даній ситуації не може помилитися в трактуванні нормативних документів, і зобов'язаний заплатити тим, кому виплати покладені. При зверненні до нас медиків ми не бачимо серйозних перешкод у стягненні грошей в судовому порядку, але проблема полягає в тому, що лікарі бояться виносити сміття з хати, бояться відстоювати свої права через загрозу звільнення або інших проблем на робочому місці, – каже адвокат бюро CTL Надія Петріді.

Іншою причиною затримок з виплатами може бути недосконалість законодавчих актів, які видавалися на швидку руку. «Проблема отримання компенсацій не в спотвореннях нормативних документів, а в тому, що вони недопрацьовані. Очевидно, що вони приймалися в поспіху, багато нюансів в них не враховані. Наприклад, компенсаційна виплата медичному працівнику призначена в разі, якщо його захворювання було підтверджено лабораторними методами досліджень. А що робити тим, у кого тести негативні, хоча за всіма іншими ознаками і симптомами немає сумніву, що медпрацівник переніс коронавірусну інфекцію? У такому випадку йому відмовляють у виплаті. І на цьому все закінчується».