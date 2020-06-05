Між Путіним і санкціями: чи добудовує Росія цивільний термінал на аеродромі «Бельбек» у Криму

Проєкт будівництва цивільного терміналу на військовому аеродромі «Бельбек» під Севастополем в окупованому Росією Криму виходить на фінішний етап. Аеропорт «Сімферополь», оголошений інвестором будівництва, почав пошук техніко-комерційних пропозицій для об'єкта. Після цього очікують розпочати і саме будівництво. Термінал у «Бельбеку» хочуть будувати попри те, що об'єкт є предметом суперечки в міжнародному суді, а також за відсутності до нього інтересу з боку російського бізнесу. Тему дослідили Крим.Реалії.

Військовий аеродром «Бельбек» у пострадянський час практично не використовувався в цивільних цілях. За наявності міжнародного аеропорту «Сімферополь» цей аеродром час від часу використовували для окремих комерційних рейсів приватних авіакомпаній, розрахованих на тих, хто не бажав після перельоту їхати до Севастополя із Сімферополя.

Структури з групи «Приват» українського бізнесмена Ігоря Коломойського планували збудувати там пасажирський термінал. Але не встигли, оскільки півострів і «Бельбек» були захоплені російськими військовими у 2014 році.

Російська влада усі шість років окупації обіцяє облаштувати там умови для прийому цивільних бортів.

Ще у квітні 2014 року президент Росії Володимир Путін розпорядився внести до Федеральної цільової програми соціально-економічного розвитку Криму заходи щодо розвитку аеропортових комплексів півострова.

Але у випадку з «Бельбеком» процес усі роки гальмувала проблема з інвесторами. Знайти охочих вкласти кошти в аеропорт на санкційній території Криму не вдалося. У підсумку зайнятися цим вирішили за кошти аеропорту «Сімферополь» ‒ головної повітряної гавані півострова, яку після російської анексії півострова контролюють люди, близькі до Володимира Путіна.

Зараз в аеропорту формують пул компаній, зацікавлених у будівництві цивільного терміналу на «Бельбеку». А зустріти там перших пасажирів обіцяють вже наступного року. Чи реальні такі плани та які наслідки це матиме, читайте в матеріалі Крим.Реалії.

Тривалі пошуки партнерів

З 1 червня ТОВ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь» розпочало збір техніко-комерційних пропозицій для будівництва аеровокзалу «Бельбек».

За інформацією російського порталу держзакупівель, заявки прийматимуть до 9 червня, а 16 червня відбудеться конкурс. Оголошена максимальна сума угоди ‒ 900 мільйонів рублів. Хоча спочатку в російській ФЦП до 2020 року на реконструкцію та розвиток цивільного сектора аеропорту «Бельбек» було передбачено 1,7 мільярда рублів.

Це вже друга спроба аеропорту знайти охочих взяти участь у будівництві. Вперше заявки від компаній збирали у січні цього року.

«Заявки від зацікавлених компаній приймаються до 13 лютого 2020 року. Після проведення дослідження ринку буде оголошений конкурс з вибору генпідрядника будівництва терміналу аеропорту «Бельбек», ‒ повідомляла пресслужба аеропорту «Сімферополь».

Як з'ясували Крим.Реалії, цей конкурс затягнувся на чотири місяці й завершився нічим. У травні конкурсна комісія відмовилася від його проведення.

Нинішня (друга) спроба покаже, наскільки проєкт цивільної авіації в «Бельбеку» може бути цікавий російському бізнесу, який упродовж шести років не виявляв до нього інтересу.

Спецрейси, винищувачі, міжнародний суд

За інформацією аеропорту «Сімферополь», майбутній цивільний термінал «Бельбек» являтиме собою одноповерхову будівлю площею 860 квадратних метрів. Перон перед терміналом буде розрахований на прийом літаків типу АН-24, Gulfstream V, Airbus A319, ТУ-204, ТУ-214 та вертольотів усіх типів.

Однак їм доведеться сусідити з російською військовою авіацією, оскільки проєкт розрахований саме на спільне функціонування військового та цивільного секторів. У таких умовах цивільний термінал хочуть використовувати для ділової авіації та спецрейсів, розповів кримським ЗМІ гендиректор ТОВ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь» Євген Плаксін.

Я думаю, у 2021 році аеропорт зустріне перших пасажирів

«Зараз триває проєктування термінального комплексу, площинних споруд у цивільній частині аеродрому, ці проєкти в активній фазі відповідно до доручень уряду Росії. Там буде сектор ділової авіації та сектор спеціальних рейсів. Я думаю, у 2021 році аеропорт зустріне перших пасажирів», ‒ сказав він.

При цьому Євген Плаксін закликає не розглядати цивільний аеровокзал «Бельбек» як конкурента аеропорту «Сімферополь», а як «сегмент розвитку авіаційної складової Криму».

Розвиток, про який говорить Євген Плаксін, планується на потужностях аеродрому, які є предметом суперечки в міжнародному суді. З 2010 року потужності «Бельбеку» орендували компанії з групи «Приват» Ігоря Коломойського.

Їх «націоналізацію» у 2014 році бізнесмен і ТОВ «Аеропорт «Бельбек» з 2015 року намагаються оскаржити в Міжнародному арбітражному суді в Гаазі. У межах позову бізнесмен посилається на договір з управління пасажирським терміналом аеропорту до 2020 року, який, на його думку, був порушений, і вимагає у зв'язку з цим компенсацію в розмірі 15 мільйонів доларів. Рішення суду поки не ухвалене.

«Приховуватимуть бенефіціарів та закупівлі»

Обставини, в яких опинився аеропорт «Бельбек» після кримських подій 2014 року, можуть стримувати потенційних інвесторів, вважає юрист-міжнародник Борис Бабін.

«Безумовно, ризики компаній-підрядників і формальних інвесторів потрапити у справі севастопольського аеропорту під американські, європейські та українські санкції дуже великі. Також не виключаю якихось нових майнових позовів до таких компаній від справжніх інвесторів і власників цього об'єкта, на додаток до інвестиційного арбітражу проти Росії. За всієї специфіки складання санкційних списків, думаю, упродовж року отримати свій номер у такому реєстрі ‒ цілком реальна перспектива», ‒ сказав він Крим.Реалії.

Слабкий інтерес інвесторів до того проєкту може бути зумовлений і слабкою економічною доцільністю, «з огляду на дотаційність аеропорту «Сімферополь» та нинішню дотаційність авіаперевезень у Криму з Росії», говорить Борис Бабін.

В умовах розвитку окупантом Севастополя виключно як військової бази комерційна роль «Бельбеку» наразі дуже сумнівна

«В умовах розвитку окупантом Севастополя виключно як військової бази комерційна роль «Бельбеку» наразі дуже сумнівна. Севастопольський аеропорт був відкритий владою України як один з факторів демілітаризації Севастополя, способів його перетворення зі складу військового брухту та заповідника радянської армії на сучасний центр виробництва, торгівлі й туризму. Через спротив росіян тоді аеропорт міжнародним у повному обсязі так і не став», ‒ пояснив він.

Юрист-міжнародник не виключає, що охочі вкластися в цивільний термінал «Бельбеку» можуть знайтися, проте впевнений, що їх приховуватимуть: «Звичайно, всі ризики враховуються. У першу чергу, будуть приховувати реальних бенефіціарів через фірми-прокладки. Також приховуватимуть об'єкт закупівель, як це було з новим терміналом сімферопольського аеропорту».

Питань до перспектив цивільного терміналу «Бельбеку» додає і факт закритого Євроконтролем та ІКАО повітряного простору над півостровом у зв'язку з його російської анексією. Для аеропорту «Сімферополь» це обернулося тим, що він де-факто втратив свій статус міжнародного, оскільки використовується тільки російськими авіакомпаніями.