Посол США в ОБСЄ закликав Росію припинити «кампанію придушення в Криму»

Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор закликав Росію припинити «кампанію придушення» в Криму, повернути Україні контроль над півостровом і звільнити українських політв'язнів. Про це йдеться у виступі посла в Постійній раді ОБСЄ у Відні, опублікованому на сайті місії США.

«Кримські татари та інші, хто виступають проти російської окупації, зазнавали насильницьких зникнень, тюремного ув'язнення, примусового «психіатричного» лікування, показових судових процесів і тортур. Російський уряд продовжує мілітаризацію Кримського півострова, Чорного моря та Азовського моря», – йдеться у зверненні посла.

Гілмор також висловив стурбованість через затримання ФСБ українського військового на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю.

«Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Ми ніколи не визнаємо анексію Криму Росією», – додав посол.

Він зазначив, що санкції стосовно Росії діятимуть до «повернення Криму під контроль України».

Минулого тижня під час онлайн-засідання ОБСЄ у Відні представник Росії намагався запобігти і перервати виступи щодо ситуації в Криму, а також мілітаризації Азово-Чорноморського басейну, які «йому не подобаються».

Раніше посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор вимагав покарати Росію за Крим і нагадав про депортацію кримських татар 1944 року.

У США вимагають від Росії забезпечити доступ спостерігачів ОБСЄ в анексуваний Крим і на окуповані території Донбасу.