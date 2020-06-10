Росія та Китай причетні до кампаній дезінформації щодо COVID-19 – ЄС

Європейський союз закликає активізувати боротьбу проти хвилі дезінформації в інтернеті, спричиненої пандемією коронавірусу. Євросоюз звинувачує Китай та Росію в здійсненні пропагандистських кампаній із підриву демократії та поліпшення власного іміджу.

«Іноземні суб’єкти та деякі треті країни, зокрема, Росія та Китай, брали участь в операціях із цілеспрямованим впливом та дезінформаційними кампаніями навколо COVID-19 в ЄС, його сусідів та в усьому світі», – ідеться в політичному документі, оприлюдненому 10 червня, який визначає підхід блоку до подолання дезінформації у зв’язку з пандемією.

Росія та Китай «прагнуть підірвати демократичні дебати, посилити соціальну поляризацію та поліпшити власний імідж у контексті COVID-19», додають автори документа.

Пандемія «показала, що дезінформація… шкодить здоров’ю наших громадян». Це стосується, наприклад, твердження, що вживання відбілювача може вилікувати захворювання та що миття рук не допомагає запобігти його поширенню.

ЄС високо оцінив інтернет-платформи, такі як Google, Facebook та Twitter, за те, що вони видалили мільйони неправдивих рекламних оголошень та погодилися на поширення практики, покликаної припинити поширення дезінформації.

Але віцепрезидент Європейської комісії з цінностей та прозорості Вера Йоурова сказала журналістам, що компанії повинні щомісяця надавати набагато детальніші звіти про дії, які вони вживають для запобігання поширенню фейкових новин.

Понад 7,6 мільйона людей у всьому світі інфіковані коронавірусом, жертвами інфекції стали понад 412 тисяч людей, приблизно 180 тисяч із них у Європі, свідчать підрахунки університету Джонса Гопкінса.