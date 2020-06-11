МОЗ: будемо пропонувати «певні заходи» після рекордної кількості нових випадків COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України збирається пропонувати «певні заходи» після рекордної кількості нових випадків COVID-19, повідомив голова МОЗ Максим Степанов під час брифінгу.

«Звичайно, у такій ситуації, коли в нас є таке підвищення кількості хворих, ми будемо пропонувати проведення певних заходів заради здоров’я українців», – сказав міністр.

Він не уточнив, про що саме йде мова.

«Подивіться, що відбувається навколо вас! Ми всі вийшли з карантину! Ми всі вирішили, що його вже не існує, що такої загрози, як COVID-19, немає! Просто подивіться на цифри, які кожного дня ми фіксуємо. Не тільки на кількість хворих. Подивіться на летальні випадки: вчора 23 людини, сьогодні – 21. Це ж не просто цифри. Це конкретні люди, які померли від такого ворога, як COVID-19», – заявив міністр.

Степанов розповів, що етапи пом’якшення карантину прораховували з урахуванням заходів безпеки.

«Чомусь всі вирішили, що їх можна вже не дотримуватися! Повністю. Треба зрозуміти, що ми всі ці заходи безпеки рекомендуємо не для себе», – додав голова МОЗ.

В Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19 – 689. Загалом тепер виявили 29 070 лабораторно підтверджених випадків хвороби. 13 141 пацієнт одужав, 854 людини померли.