«Ми не проводимо достатню кількість тестувань, щоб можна було говорити про реальну ситуацію з COVID-19» – лікар

90 летальних випадків через COVID-19 на Львівщині, а загалом від 15 березня зафіксовано 2414 випадків захворювання на коронавірус. За попередньою інформацією, 12 червня обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не послабить карантин, незважаючи на протести підприємців і перевізників. Однак статистика щодо чисельності захворювання і смертності, яку щодня оприлюднюють чиновники, не відповідає реальній ситуації з простої причини – через недостатню кількість тестувань на COVID-19, зазначає один із лікарів.

Місцева влада заявляє, що пріоритетом для неї є збільшення кількості протестованих на COVID-19 людей. За останню добу, звітують посадовці, проведено найбільше число ПЛР-тестів – 640, із них у 125 осіб виявлений коронавірус. Із цієї кількості 72 людини – мешканці Львова. Однак 10 червня зробили 411 ПЛР-тестів і у 78 – позитивний результат, а це навіть у відсотках трішки вище, аніж сьогодні. Кожен п'ятий проведений тест – позитивний. І така ситуація зберігається останні тижні.

Реально щодня отримують результати дослідження тих матеріалів, які були взяті у людей давніше, переважно два тижні тому. Частина хворих уже одужала, не дочекавшись результатів тестування, а дехто і помер, але у статистиці вони позначені, як інфіковані.

Якщо у приватній лабораторії тест готовий на другий чи третій день, то потужності 5 львівських державних лабораторій дуже слабкі. Очікуючи два тижні на результат обстеження, у випадку, якщо він виявиться негативним, не є гарантією, що людина за цей час не інфікувалась, говорять медики.

Від 15 березня у Львівській області у 2414 людей підтверджений коронавірус. 1500 – мешканці Львова. Загалом одужали 585 осіб, а 90 померли. За останню добу у списку летальних випадків додались 10 людей. Однак 2 померли за останню добу, а 8 людей – 25 травня, 6, 7, 8, 9 червня, але лише після смерті у них підтвердили позитивний результат. Статистика не показує реальної ситуації щодо захворюваності на коронавірус у день оприлюднення.

Тому, чи коректно, посилаючись на показники обстежень, матеріал на які був взятий у людей ще 2 тижні тому, ухвалювати рішення сьогодні щодо карантину, якщо це не показує реальної картини захворювання?

У нас на черзі на сьогодні 2500 аналізів

«У нас на черзі на сьогодні 2500 аналізів і цифра сьогодні 640, то маємо розуміти, що це ті аналізи, які прийшли з інших міст, лабораторій, які допомагають. Тому такі показники. Звичайно, що некоректно аналізувати станом на цю хвилину. Ми розуміємо, що є і 10 і 12 днів, коли ці аналізи були відібрані. Сьогодні важливо робити тестування тих, хто має вже один підтверджений ПЛР, тоді буде кількість тих, хто одужав, збільшуватись», – каже керівник міської комісії з протидії COVID-19 Галина Слічна.

110 медиків хворіють на коронавірус

Сьогодні у Львові 110 медиків ще хворіють на коронавірус, 90 вже одужали. У шпиталях перебувають 28 медичних працівників, решта лікуються вдома.

Це дуже мало тестувань – 8 на 1000 осіб в Україні

«ПЛР-тестування проводять до двох тижнів. Варто збільшувати кількість тестувань, бо не маємо реальної картини нашої захворюваності. Це дозволить виявляти хворих, госпіталізувати при потребі, локалізувати спалахи. Ми не проводимо достатню кількість тестувань для того, щоб можна було говорити про якусь реальну ситуацію. Бо людина дізнається, що вона хвора і самоізолюється, поводить себе по іншому.

Це дуже мало тестувань – 8 на 1000 осіб в Україні. Чим більше робиш тестів людям, тим більше виявляєш хворих, нехай будуть легкі форми, але розумієш, що з ними робити і далі вірус вони не поширюватимуть. Це дозволить оперативно виявляти та ізолювати хворих у медичних закладах, ефективно проводити епідрозслідування та локалізувати спалахи COVID-19. З іншого боку, дозволить функціонувати медичному закладу у штатному режимі надання медичних послуг, а не тотально закривати відділення та лікарні», – каже Радіо Свобода лікар-онколог Олег Дуда.

Українське лікарське товариство у Львові пропонує сконцентрувати ресурси і зусилля на забезпечення тримісячного запасу засобами індивідуального захисту медичних установ, що надають допомогу під час пандемії, збільшити кількість ПЛР-тестувань для вчасного отримання результатів і зменшення черги очікування до 3 діб, позачергово тестувати медичних працівників.

12 червня обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішуватиме, чи послаблювати карантин у Львові і Львівській області. Керівник департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Орест Чемерис рекомендуватиме не відміняти карантин ще на тиждень. Бо Львівська область не відповідає критеріям для послаблення карантину за показником інцидентності, що має становити не більше від 12 нових виявлених випадків захворювання на 100 тисяч мешканців протягом семи днів.

За словами керівника департаменту, у шпиталях не зростає чисельність пацієнтів з COVID. А те, що кількість хворих щодня зростає, медик пояснив тим, що люди з пом’якшенням карантину легковажать безпекою.

У Львові, попри заборону комісії, відчинились фітнес-зали, спортивні комплекси. У місті немає відчуття якоїсь небезпеки.

Те, що обласна комісія не послаблює умови карантину, спричинили протест перевізників, які кілька днів проводять акцію біля приміщення обласної адміністрації, з вимогою відновити транспортне сполучення між районами. Протестували 11 червня і працівники готельно-туристичного бізнесу із закликом дозволити їм працювати, тобто відновити роботу готелів, закладів харчування, відпочинкових комплексів.