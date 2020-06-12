Україна вже три тижні живе в режимі так званого адаптивного карантину, з ослабленими карантинними обмеженнями. У Києві та інших містах у повній мірі працює громадський транспорт, відновився рух поїздів та автобусів між областями. Однак після послаблення карантину почали фіксувати зростання кількості інфікованих коронавірусом. МОЗ України 11 червня повідомив про новий антирекорд інфікування за добу: плюс 689 випадків. 12 червня додалось ще 683 нових випадки. (Відео телепроєкту «Настоящее время», створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки». Автори – Юлія Жукова, Андрій Шурін).