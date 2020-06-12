«Вірус не зважає на політику і погоду» – ексголова ЦГЗ МОЗ України про зростання захворюваності на COVID-19

Ірина Ромалійська

Зранку 11 червня в Україні зафіксували антирекорд – 689 нових хворих на COVID-19 (12 червня – 683 випадки). У МОЗ такі цифри назвали тривожними і заявили про можливе повернення деяких обмежень. Один з лідерів зі зростання захворюваності – Київ, столиця України, тому мер Києва Віталій Кличко не бачить підстав для послаблення карантину.

Оцінив статистику і надав свої рекомендації лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта, який раніше очолював Центр громадського здоров'я МОЗ України.

– Як ви оцінюєте збільшення кількості хворих? Це критичні показники?

– Не можна розглядати тільки один показник як ознаку тривоги або критичності ситуації. Потрібно дивитися комплексно. І якраз комплексна оцінка тенденції дійсно показує, що ситуація погіршується, тому що в місті Києві чи у Львові, які є лідерами, зараз збільшується завантаження лікарень. Таким чином це свідчить про реальну захворюваність, яка є в Україні зараз.

Швидше за все, це пов'язано з тим, що дійсно були послаблення режиму і українці почали дещо зневажливо ставитися до обмежувальних вимог. Але чи допоможе відновлення обмежень – я не впевнений

Більше того, ми зараз не говоримо про нові випадки інфікування. Ми говоримо про підтверджені випадки. А оскільки у нас [йде приблизно сім днів] на проведення тестування, то, власне кажучи, це інформація тижневої давності. Швидше за все, це пов'язано з тим, що дійсно були послаблення режиму і українці почали дещо зневажливо ставитися до обмежувальних вимог. Але чи допоможе відновлення обмежень – я не зовсім впевнений.

– Якщо ми відразу відкидаємо тих, у кого недуга протікає безсимптомно, ті показники, які показує влада України, їм варто довіряти? Чи достатньо в країні проводиться тестів для того, щоб побачити плюс-мінус реальну картину?

– Зараз для оцінки ситуації в Україні використовується кілька показників: зокрема, це рівень захворюваності, це питання з приводу кількості тестувань на 100 тисяч населення і питання щодо завантаженості лікарень. Ось ці три комплексних показники дозволяють владі ухвалювати рішення про послаблення обмежувальних заходів або, навпаки, їх посилення.

Україна тестувала дуже мало людей. Зараз ми тестуємо близько 10 тисяч осіб щодня

Об'єктивно Міністерство охорони здоров'я не приховує ті цифри, які до них надходять, вони регулярно звітують. Питання дійсно полягає в тому, що Україна тестувала дуже мало людей. Зараз ми тестуємо близько 10 тисяч осіб щодня. Таким чином показник тестувань за тиждень зараз перевищує 50-60 тисяч тестів. Це досить хороші показники. Однак, знову ж таки, вони не є єдиними, коли оцінюється епідеміологічна ситуація.

– А що стосовно цифр смертності? Наприклад, в сусідній Росії або в Білорусі експерти часто говорять, що не довіряють офіційним цифрам, тому що дуже часто пневмонії записують як причину смерті або якісь супутні хвороби, але не COVID-19. В Україні як підраховується ця статистика?

Показник летальності становить близько 3%. Я думаю, що ця інформація достовірна та своєчасна

– По-перше, я б хотів сказати, що в Україні півтора місяця всі пневмонії тестуються на COVID-19, тому ми можемо говорити не тільки про смертність від пневмонії, а й про COVID як причину пневмонії. Зараз зареєстровано понад 800 випадків смертності. Показник летальності становить близько 3%. Це можна порівняти з європейськими показниками, зокрема з показниками Польщі або Чехії. Тому я думаю, що ця інформація достовірна та своєчасна.

Думаю, що через тиждень буде трохи інша картина

Питання, яке, напевно, всіх турбує – як будуть розвиватися події далі. Ось тут чіткої відповіді немає, тому що в Україну прийшла спека, яка, з одного боку, сприяє тому, що люди починають ховатися по домівках, і це буде трохи обмежувальним фактором щодо спілкування. З іншого боку, ми розуміємо, що люди також можуть перебувати в тих торгових центрах, які відкриваються. І це сформує додаткові ризики для інфікування. Тому будемо стежити за ситуацією в Україні. Я думаю, що через тиждень буде трохи інша картина.

– Які ви можете дати рекомендації українцям?

Найбільш правильне правило – уникати громадських місць. Якщо ви змушені це робити, одягайте, будь ласка, маску

– Ми не втомлюємося ще раз говорити: вірус не зважає на політичні обставини, на погоду. У нього є своя історія, своя біологія. Він передається від хворих людей – безсимптомних або в кого є симптоми – до здорових людей. Тому найбільше і найбільш правильне правило – уникати громадських місць, де збирається чимала кількість людей. Якщо ви змушені це робити, наприклад, ви їдете в транспорті, одягайте, будь ласка, маску.

Оригінал публікації ​– на сайті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»