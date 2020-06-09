Зеленський заявив, що хотів спеціально захворіти на COVID-19

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що хотів спеціально захворіти на COVID-19.

«Я хотів пройти цей етап. Захворіти, так. Чому? Щоб людям було легше. Коли в нас був момент депресії, ми зібралися, я запропонував нашим: «Давай я захворію? Ізолюємо мене на Банковій. Посплю там, проживу це нормально, щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано», – сказав президент.

Водночас, за його словами, він хотів, «щоб не було депресухи, що це чума».

«На самому початку був момент страшний, коли люди вважали, що це – чума, що ми всі помремо. І ось там був такий момент… Єдине, що мене зупинило – коли хтось із наших сказав, що скажуть: «Це якась піар-штука». Ось це мене зупинило. Я не хотів, щоб подумали, що я вигадав собі», – заявив Зеленський.

Президент стверджує, що захворіти було б «нескладно», оскільки «в центрі лежали [хворі] люди».

Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксували 27 856 лабораторно підтверджених випадків хвороби COVID-19. 12 412 пацієнтів одужали, 810 – померли.