COVID-19: Венесуела отримала медичну допомогу від Ірану

Венесуела прийняла літак з медичною допомогою від Ірану.

Літак доставив допомогу для хворих на COVID-19 пацієнтів, включно з тестами та медикаментами, повідомив міністр планування Рікардо Менендез.

За його словами, президент Ніколас Мадуро відвідає Іран найближчим часом, щоб подякувати за гуманітарну допомогу та паливо.

Мадуро збирається підписати в Ірані угоди в сферах енергетики, фінансів, оборони, сільського господарства, технологій та охорони здоров’я.

Іран став ключовим союзником Венесуели з моменту запровадження санкцій США проти Мадуро. Вашингтон звинувачує венесуельського лідера в створенні корумпованого та жорстокого режиму. Сам Мадуро це заперечує.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у Венесуелі підтвердили 2 377 випадків коронавірусу. Реальні цифри можуть бути більшими.