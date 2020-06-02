Президент Венесуели збирається відвідати Іран, щоб підписати енергетичні угоди

Президент Венесуели Ніколас Мадуро збирається незабаром відвідати Іран, щоб підписати угоди про співпрацю в енергетиці та інших секторах. Нещодавно Тегеран надіслав до південноамериканської країни п’ять танкерів із пальним.

«Я зобов’язаний особисто поїхати подякувати людям», – сказав Мадуро 1 червня у відеозверненні, не уточнивши дати свого можливого візиту.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві раніше заявив, що Тегеран за потреби продовжить експортувати пальне до Венесуели.

Обидві країни перебувають під американськими санкціями, тому Вашингтон намагається перешкоджати руху такого вантажу. Сполучені Штати попереджали уряди, морські порти, вантажні та страхові компанії, що вони можуть потрапити під обмежувальні заходи через допомогу іранським танкерам.

Венесуела, яка була однією з найбільших виробників нафти в Південній Америці, страждає від дефіциту пального на тлі економічної кризи. 31 травня в її порти зайшли чотири з п’яти іранських танкерів.