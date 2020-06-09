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09 червня 2020, Київ 09:56
Новини | Коронавірус

В Україні виявили 394 нові випадки COVID-19 – МОЗ

Загалом в Україні зафіксували 27 856 лабораторно підтверджених випадків хвороби

В Україні виявили 394 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, свідчать дані на сайті Центру громадського здоров’я МОЗ. Таким чином, кількість нових випадків COVID-19 знижується п’ятий день поспіль.

Загалом в Україні зафіксували 27 856 лабораторно підтверджених випадків хвороби. 12 412 пацієнтів одужали, 810 – померли.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили понад 7,1 мільйона випадків COVID-19. Уже одужали майже 3,3 мільйона людей. Понад 400 тисяч – померли.

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