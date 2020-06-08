У дитсадку в Броварах виявили спалах коронавірусу

У дитячому садку «Калинка» у Броварах Київської області стався спалах коронавірусного захворювання COVID-19. Коронавірус тут підтверджено у дев’ятьох дітей і трьох дорослих, повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

«Зранку в суботу були відібрані зразки для проведення ПЛР-аналізу у всіх працівників закладу та дітей, які контактували з вихователькою, що захворіла на коронавірус. За результатами дослідження тести на COVID-19 у 9 дітей та 3 дорослих виявились позитивними. Двоє дітей госпіталізовані до дитячої обласної лікарні в місті Боярка, інші захворілі лікуються амбулаторно», – написав Сапожко у фейсбуці 8 червня.

Він повідомив, що дитсадок закрили на обсервацію, всі працівники закладу і батьки вихованців, які з 1 червня відвідували садочок, перебувають на самоізоляції під контролем сімейних лікарів. Інші дошкільні заклади продовжать працювати з дотриманням санітарно-епідемічних вимог, додав міський голова.

Згідно з рішенням уряду, дитсадки в Україні мали відкритися після карантину з 25 травня.