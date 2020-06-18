В ОП повідомили про стан здоров’я Олени Зеленської, шпиталізованої з COVID-19

Дружина президента України Олена Зеленська продовжує лікування у стаціонарі київської лікарні, її стан – стабільний, повідомили в Офісі президента.

«Як відомо, минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія. Наразі перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня важкості. Дихальна недостатність – 0. Дотації кисню не потребує… Дружина Президента проходить антибактеріальну терапію, перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів», – йдеться в повідомленні ОП.

За повідомленням, Володимир Зеленський і діти – «здорові, здаватимуть чергові ПЛР-тести завтра».

Про те, що Зеленську шпиталізували, в ОП повідомили 16 червня.

Минулого тижня Зеленська повідомила, що в неї виявили коронавірусну інфекцію, але додала, що почувається добре.

Президент України Володимир Зеленський після цього заявив, що переходить на особливий режим роботи.

Раніше Зеленський заявляв, що сам хотів спеціально захворіти на COVID-19, «щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано».