ВООЗ направить команду в Китай, щоб встановити походження коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я планує відправити у Китай команду, яка б розслідувала причини виникнення і походження нового коронавірусу, що спричинив пандемію COVID-19, заявив 29 червня голова організації Тедрос Адганом Гебреєсус.

За його словами, група ВООЗ вирушить до Китаю вже наступного тижня.

Раніше влада США, найбільший критик ВООЗ, заявила, що країна виходить із ВООЗ, і закликала організацію розслідувати походження вірусу.

Президент Дональд Трамп і держсекретар Майк Помпео заявили, що походження нового коронавірусу може бути лабораторним, хоча не навели жодних доказів. Китай заперечує такі заяви.

У ВООЗ також заявили, що пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 «прискорюється», попри прогрес у деяких країнах.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили 10,2 мільйона випадків COVID-19. Хвороба забрала життя понад 500 тисяч людей. Водночас понад 5,1 мільйона пацієнтів одужали.