Радіо Свобода Daily: У світі на COVID-19 захворіли вже понад 10 мільйонів людей

COVID-19: понад 10 мільйонів захворіли

Пандемія коронавірусу триває. Кількість людей, які захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19 у світі, перет нула позначку в 10 мільйонів людей . Про це свідчать дані університету Джонса Гопкінса та порталу Worldometer. При цьому університет зафіксував трохи менше ніж 500 тисяч померлих від хвороби, дані Worldometer свідчать, що кількість жертв уже перевищила цей показник.

Україна відзначила День Конституції

Президент Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак поклали квіти до пам’ятника автору першої Конституції Пилипу Орлику.

та голова його офісу автору першої Конституції Пилипу Орлику. Зі святом Основного закону Україну привітало посольство Сполучених Штатів . Принагідно дипломатичне представництво відзначило зусилля Києва «щодо впровадження реформ, що рухають країну до демократичного, стабільного та благополучного майбутнього».

. Принагідно дипломатичне представництво відзначило зусилля Києва «щодо впровадження реформ, що рухають країну до демократичного, стабільного та благополучного майбутнього». Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров , вітаючи співгромадян , нагадав, що Конституція визначає анексований Росією Крим як частину України і його повернення – це питання «збереження і майбутнього Української держави».

Під ОП знову вимагали дозволити медичний канабіс

У суботу під будівлею Офісу президента мітингували прихильники легалізації медичного канабісу. Основна вимога акції «Наше право жити без болю!» – узаконити контрольований обіг канабісу та його похідних для потреб медицини та науки. В акції взяли участь близько трьох сотень людей. Як це було – в нашому фоторепортажі.

То куди поділися наші карпатські ліси?

«Куди поділися наші Карпатські ліси?» – запитував у квітні торік на стадіоні «Олімпійський» Володимир Зеленський свого тодішнього супротивника Петра Порошенка під час президентських дебатів. Рік по тому відповідь на це запитання шукали в ефірі Радіо Свобода .

Тортури в Україні: проблема прогресує – правозахисники

За рік кількість фактів катувань в Україні тільки зросла, констатують правозахисники. Такі випадки існують не лише на окупованих територіях, а і на вільній території, зокрема – в слідчих ізоляторах та в’язницях. Кілька правозахисних організацій оприлюднили результати моніторингу про тортури, з які застосовують до в’язнів та наслідки, які це матиме для всієї країни.

Стефанчук: про референдум, авторитет Зеленського та єдність монобільшості