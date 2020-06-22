Президент Хорватії не приїде на парад до Москви: «зламався літак»

Президент Хорватії Зоран Міланович поповнив список глав держав, які з різних причин відмовилися приїхати до Москви 24 червня на військовий парад. Як повідомили «РИА Новости» у посольстві Хорватії, у президента «зламався літак».

Раніше від приїзду до столиці Росії відмовилися президенти Туркменистану, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії. У двох випадках з трьох це пояснили коронавірусом, у третьому – карантинними заходами через нього.

Раніше від поїздки відмовився також президент Чехії Мілош Земан, пославшись на важку епідеміологічну ситуацію вже в Росії. Не приїде на парад і президент Франції Еммануель Макрон.

Всі ці лідери раніше заявляли, що готові приїхати на парад 9 травня, проте його перенесли на 24 червня через епідемію.

Парад Перемоги запланований у Москві на 24 червня. На цю дату його перенесли з 9 травня через епідемію коронавірусу. 11 червня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що про готовність приїхати на нього повідомили лідери 12 держав, в основному з країн СНД.