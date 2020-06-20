Лідери Туркменистану, Азербайджану й Вірменії відмовилися від приїзду на парад до Москви

Президенти Туркменистану, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії відмовилися від приїзду на парад до Москви. У двох випадках із трьох це пояснили коронавірусом, у третьому – карантинними заходами через нього.

Президент Туркменистану Гурбангули Бердимухамедов пояснив відмову від поїздки тим, що 29 червня йому виповниться 63 роки. У Туркменистані це вважається досягненням віку пророка Магомета, важливою подією, що святкується в колі рідних і близьких. Але після поїздки йому довелося б дотримуватися карантину після повернення з Москви. Туркменська служба Радіо Свобода зазначає, що Бердимухамедов і його уряд досі ігнорували запобіжні заходи, пов’язані з коронавірусом.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян напередодні відмовився від поїздки, пославшись на складну ситуацію з коронавірусом у країні, передає Вірменська служба Радіо Свобода.

«Нинішня епідеміологічна ситуація не дозволяє мені здійснити цей візит», – йдеться в листі Пашиняна президентові Росії Володимиру Путіну. За день до цього відмовився приїжджати і президент Азербайджану Ільгам Алієв, який раніше підтверджував участь в параді.

Раніше від поїздки відмовився також президент Чехії Мілош Земан, пославшись на важку епідеміологічну ситуацію вже в Росії.

Парад Перемоги запланований у Москві на 24 червня. На цю дату його перенесли з 9 травня через епідемію коронавірусу. 11 червня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що про готовність приїхати на нього повідомили лідери 12 держав, в основному з країн СНД.