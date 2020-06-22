Радіо Свобода Daily: Стаття Путіна про Другу світову війну спричинила нові дискусії

Вибух у Києві

Вранці 21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який зруйнував кілька поверхів.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що поліція розглядає дві версії: вибух газу та вибуховий пристрій. Кількість загиблих унаслідок вибуху в житловому будинку в Києві зросла до трьох за станом на вечір неділі. Поліція вже почала обшуки в газорозподільній компанії, що обслуговує цей будинок.

«З кожним померлим хворим вмирає частинка всередині»

Київська міська клінічна лікарня №9 – одна з опорних лікарень столиці, куди везуть пацієнтів з підозрою на COVID-19. В інфекційному відділенні є своя невеличка реанімація на шість ліжкомісць. Нині тут 9 важких пацієнтів. Поки Радіо Свобода перебувало в стінах будівлі, машини швидкої допомоги доставили ще трьох. Теж в реанімацію.

Одних переводять, інших привозять. Молодший медперсонал ледь встигає прибирати бокси.

«В реанімації завжди було «весело». Але зараз… Вже, навіть, і втомилися від цього всього, чесно кажучи», – зітхає лікарка. Наш кореспондент зняв епіцентр боротьби з коронавірусом у столиці. Його розмову з лікарем неодноразово переривали дзвінки. То в приймальню когось привезуть, треба глянути. То родичі цікавляться станом здоров’я своїх близьких. А ще стос паперів треба заповнити. Тут не до сентиментів. Але є те, що лікар-анестезіолог Наталія Гук повторила кілька разів: «Хочеться попросити людей, аби в першу чергу захищали себе. Своїх близьких. І нас. Носіть маски. Дотримуйтеся дистанції. І вірте в те, що це (коронавірусна інфекція) дійсно є».

Слуга Києва. Як партія Зеленського шукає кандидата на посаду мера столиці?

На своїй останній пресконференції, Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про те, за кого він голосуватиме на виборах мера столиці, сказав: «Буду підтримувати кандидата в мери Києва від партії «Слуга народу». При цьому глава держави додав, що у праймеріз братимуть участь не лише представники «Слуги народу», а й «незалежні люди». «Хто буде кращим, того я і підтримаю», – підсумував президент.

Результати праймеріз «Слуга народу» має намір оголосити до кінця липня, повідомив журналістам голова владної фракції Давид Арахамія. Це означає, що до кінця липня президентська сила має остаточно визначитися з кандидатом на пост очільника столиці. Радіо Свобода спробувало дізнатися, хто та за якими критеріями обирає владного кандидата та чи вималювалися безперечні лідери внутрішньопартійних перегонів?

«Масандра» – нова «цяцька російських олігархів»

Український бренд, схоже, віддадуть російським олігархам. Влада окупованого Криму, підконтрольна Кремлю, внесла відому «Масандру» до переліку об’єктів, які цьогоріч підготують до приватизації. Хто претендує на виноробний комбінат, що увійшов до Книги рекордів Гіннеса? І чому 4 тисячі гектарів виноградників у Криму, а це більше ніж площа Броварів, віддають російському бізнесу?

Стаття Путіна про Другу світову війну

Напередодні параду в Москві, який у зв’язку з коронавірусом було перенесено з 9 травня на 24 червня, президент Росії Володимир Путін опублікував те, що він називав «справжньою, підкріпленою документами версією подій». Публікація в американському журналі The National Interest, що симпатизує російському президентові, з’явилася 18 червня, а 19 червня стаття була надрукована російською мовою урядовим виданням «Российская газета»​. Свої плани написання такої статті Володимир Путін оголосив ще у грудні, зазначивши, що це буде відповідь на «наклепи», які звинувачують у розв’язанні війни Гітлера та Сталіна. Почути цю відповідь запрошені на парад глави держав мали особисто, і лише через коронавірус російський президент був змушений спілкуватися з ними через газету.

Оглядачі, які ознайомилися з поглядами Путіна на історію, викладеними у статті «75 років Великої Перемоги: спільна відповідальність перед історією і майбутнім», не знайшли в них нічого для себе нового. Вже звично, російський президент перекладає відповідальність за початок Другої світової війни на країни Заходу та на Польщу.

Українські історики звертають увагу на пасажі, присвячені Україні. Володимир Путін кілька разів у своїй статі звертається до подій, пов’язаних з Україною та українцями. Але їхня роль у Другій світовій війні зводиться або до того, що вони є «населенням», яке Сталін використовує для отримання прав на нову територію Польщі, або ж вони «колаборанти» Гітлера. Однак при цьому незамінного у таких випадках очільника ОУН Степана Бандеру російський президент ставить в один ряд із керівниками країн, що співпрацювали з нацистами. Більше про це за лінком.

Історія розкуркулення і репресій роду Кирпенків із Херсонщини

У продовження теми пошуку історичної правди хочемо нагадати, що Радіо Свобода продовжує публікувати історії розкуркулених родів у рамках спільного із Національним музеєм Голодомору-геноциду проєкту – «Розкуркулення: як сталінський режим нищив українське вільне селянство». Цього разу нам на редакційну пошту прийшов лист про історію великої, освіченої і працьовитої родини Кирпенків із Херсонщини. Під час сталінської спецоперації «розкуркулення» у них забрали все, голову родини замордували у в'язниці, а 12 дітей розвіяли по світу. А далі був Голодомор.

Дослідники репресій проти селянства наголошують, що після розсекречення архівів МВС стало можливим дослідити десятки тисяч справ про розкуркулення. Нащадки розкуркулених родів можуть подавати запити до місцевих галузевих архівів МВС і отримувати доступ до документів.

Як відбувався перший онлайн Марш

Цього року традиційна хода на захист прав ЛГБТ+ проходить онлайн. Як пояснюють організатори, «це може бути небезпечно: у світі пандемія коронавірусу, а у країні – карантин та неадекватні праворадикальні угруповання».

Справді, у 2020 році щорічний Марш рівності у Києві вперше обійшовся без нападів на його учасників та залучення тисяч правоохоронців для його захисту. У завершальному матеріалі на сьогодні розповідаємо про те, як відбувався Марш рівності в онлайн-форматі, хто з великих компаній його підтримав, та як в Україні досі утискають права ЛГБТ+.

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