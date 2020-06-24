«Апофеоз побєдобєсія»: як в Україні реагують на парад перемоги у Москві

Сьогодні у Москві відбудеться військовий парад, присвячений Дню перемоги. Його традиційно проводять 9 травня, але цьогоріч його перенесли у зв’язку з коронавірусною пандемією. Незважаючи на те, що представники української влади заздалегідь відмежувалися від участі у цьому заході, факт його проведення викликає певну дискусію на теренах українського сегменту інтернету.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail заявив, що не поїхав би на військовий парад до Москви, додавши, що офіційного запрошення на цей захід йому не надійшло. Таким чином за декілька днів до параду голова держави вперше висловив своє вставлення до планів Кремля щодо святкування річниці перемоги.

Слід зазначити, що вимоги до вищих владних кіл України сформулювати свою позицію з цього питання лунали ще взимку.

Участь у цій дискусії брали також і проросійські політичні сили в Україні, які говорили про те, що українська влада має сформувати офіційну делегацію й відправити її на московський парад.

Втім, у середині червня Кремль поквапився заявити, що представників української влади на парад запрошувати не будуть. Вони нібито не продемонстрували своє бажання «розділити радість від свята перемоги», – говорив речник Кремля Дмитро Пєсков.

При цьому Кремль не виключає, що деякі українські політики можуть за власною ініціативою прибути на Красну площу.

«Я впевнений, що якщо хтось [із українських політиків], власне, захоче бути присутнім на цьому надзвичайно важливому з точки зору й символізму, й поточного моменту, і важливого для всього світу меморіального заходу, то вони це зроблять», – сказав Пєсков, відповідаючи на питання журналіста українського агентства «УНІАН».

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на своїй сторінці у фейсбуці пише, що для Росії проведення параду саме 24 червня – це подія, наповнена символізмом, який дуже полюбляє Путін.

Саме 24 червня, нагадує Кислиця, Сталін здійснив блокаду Берліна, посунувши війська союзників.

«24 червня 2020 року московські піонєри, сталінці та інші… махатимуть рученятами літакам над Кремлем, так само, як берлінські діти вітали літаки союзників, які доправляли повітрям їжу й інші важливі для життя матеріали… Блокада Берліна тривала до 12 травня 1949 року», – пише Кислиця.

Інший український дипломат, заступник голови МЗС Василь Бондар в інтерв’ю Укрінформу заявив, що організований Кремлем парад не має нічого спільного з перемогою.

Цей захід, додає він, є спробою створити уявлення про те, що сьогоднішня Росія посідає теж саме місце у глобальній політиці, як колись СРСР. Але кількість лідерів країн, які погодились відвідати кремлівський парад, наголошує Бондар, говорить про зворотне.

«Російське керівництво під прапором СРСР прагне стати таким самим глобальним гравцем, яким був Радянський Союз у часи Другої світової війни. Оце і є основний маніпулятивний наратив. Але він так само далекий від дійсності, як і ідеологія путінського параду, яка прикривається перемогою для досягнення меркантильних цілей», – сказав Василь Бондар.

Втім, проросійські політики в Україні, зокрема один із лідерів ОПЗЖ Вадим Рабинович заявив, що офіційний Київ фактично заборонив членам його партії їхати до Москви. Представники Офісу генерального прокурора нібито попередили їх про те, що в Україні проти них відкриють кримінальне провадження у разі їхньої присутності на параді.

Проте його колега в партії і кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук в ефірі російської телепрограми «60 хвилие» сказав, що ОПЗЖ все ще розглядає можливість прибути своєю делегацією на парад.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, ексдепутат Верховної Ради України Рефат Чубаров у публікації на свої сторінці у фейсбуці охарактеризував парад у Москві як «апофеоз побєдобєсія», завдяки якому Кремль сподівається «істотно підлатати» свій імідж, «неабияк пошарпаний внаслідок падіння російської економіки, викликаного низькими цінами на нафту та пандемією коронавірусу».

За словами Чубарова, цей парад Путін також буде намагатися використати з внутрішньополітичними цілями, бо незабаром у Росії відбудеться голосування щодо змін у Конституцію. В той же час, вважає Чубаров, російського президента більше турбує «збереження покірливого підпорядкування членів його команди», адже для нього «шлях до необмеженої монархії вже відкрито».

За повідомленням Кремля, у списку гостей параду очікують сімох лідерів держав-членів ООН, і з них шестеро – це лідери післярадянських країн: президенти Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Узбекистану, – а також Сербії; крім того, Боснію має представляти член колективного президентського органу, що складається з трьох осіб. США і Велику Британію, головних союзників СРСР в антигітлерівській коаліції, будуть представляти тільки посли.