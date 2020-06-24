Марш на мільйони: скільки коштуватимуть Росії паради в окупованому Криму

Російська влада, що контролює анексований Крим, має намір провести на півострові 24 червня військові паради на честь 75-річчя перемоги у Другій світовій війні. Паради відбудуться в трьох містах ‒ Севастополі, Сімферополі та Керчі ‒ з анонсованою участю десятків тисяч людей. Масові заходи мають намір провести, незважаючи на пандемію коронавірусу. Крим.Реалії з'ясували їх орієнтовну вартість.

Спочатку традиційні військові паради на честь 75-річчя перемоги у Другій світовій війні мали відбутися 9 травня цього року. Але їх скасували через загрозу поширення коронавірусу. Пізніше російська влада оголосила нову дату параду в Москві ‒ 24 червня. На знак солідарності аналогічні заходи вирішила провести у Криму підконтрольна Росії влада.

Ухвалено рішення про те, що парад перемоги 24 червня в місті Сімферополь відбудеться

16 червня російський глава Криму Сергій Аксенов ледь не скасував військову ходу в Сімферополі через коронавірус. Але вже через декілька годин оголосив остаточно: «Після тривалих консультацій, зокрема з Міністерством оборони Росії, «Росспоживнаглядом», ухвалено рішення про те, що парад перемоги 24 червня в місті Сімферополь відбудеться».

Як з'ясували Крим.Реалії, спеціально до цього заходу на півострові закуповують святкове вбрання та оформлення міст. За мінімальними підрахунками, на святкування 75-річчя перемоги в Криму витратили 10 мільйонів рублів.

Парадні черевики, берети, ремені

До параду ще на початку року почали готуватися у кримському главку МНС Росії. За інформацією російського порталу держзакупівель, на забезпечення парадною формою співробітників відомства витратили майже мільйон рублів.

У березні для участі в параді службовцям купили 133 пари черевиків з високими берцями за пів мільйона рублів.

Відповідно до тендерної документації, для співробітників відомства придбали взуття 39-47 розмірів з чотирирічною гарантією експлуатації.

Ще майже на 400 тисяч рублів у квітні кримським рятувальникам купили елементів парадного одягу ‒ 118 шкіряних ременів білого кольору зі складовою пряжкою із зображенням великої емблеми МНС Росії та 133 шкіряні берети з нашивкою, що символізує державний прапор Росії, та круглою емблемою МНС Росії.

Ці речі рятувальники мали одягнути на парад 9 травня. Але його перенесли через пандемію коронавірусу.

Наразі співробітники кримського главку МНС у схожих беретах і кепках готуються до участі в параді. Маршируватимуть у кримських містах співробітники третього пожежно-рятувального загону та спеціального морського загону з Керчі та Феодосії четвертного пожежно-рятувального загону.

«Співробітники посилено ведуть тренування зі стройової підготовки для проведення військових парадів та артилерійського салюту в ознаменування 75-ї річниці перемоги. З особовим складом парадної роти проведені інструкторсько-методичні заняття з підвищення пильності та дотримання вимог безпеки, організовані заходи для дотримання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм», ‒ повідомляє пресслужба відомства.

З ілюмінацією, але без військових штандартів

Рекордсменом цього року з публічних бюджетних витрат для підготовки до святкування Дня перемоги стала російська адміністрація Сімферополя. У місті витратили понад вісім мільйонів рублів на святкову інсталяцію.

Такі об'єкти встановили напередодні 9 травня на вулиці Толстого, площах Леніна та Куйбишева, у сквері Перемоги, на Алеї Слави та на військовому кладовищі на вулиці Старозенітній. Також у місті встановили десять тематичних світлових розтяжок.

«Фінансування на закупівлю та встановлення об'єктів було закладене ще торік, обсяг витрачених бюджетних коштів ‒ 8,3 мільйона рублів», ‒ сказав журналістам російський начальник департаменту міського господарства адміністрації Сімферополя Якуб Зейтулаєв.

В російській адміністрації Сімферополя також планували купити для параду 10 копій штандартів Збройних сил СРСР. На ці цілі хотіли витратити більше ніж 200 тисяч рублів.

За ці кошти планували купити полотнища, навершя, держала та шнури з кистями. Їх мали виготовити за таким зразком:

Але в підсумку закупівлю скасували, оскільки на торги не надійшло жодної заявки.

Репетиції параду в окупованому Сімферополі супроводжуються перекриванням доріг, що створює затори. Водночас підготовка до параду там відбувається без засобів індивідуального захисту, повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Салют і тест кожному військовослужбовцю

У окупованому Севастополі до участі в параді готуються понад півтори тисячі військовослужбовців Севастопольського гарнізону Чорноморського флоту Росії. Основні витрати російської влади підуть на забезпечення їх засобами індивідуального захисту та тестування на наявність коронавірусу.

«При підготовці до проведення урочистих заходів спланований комплекс санітарно-протиепідемічних заходів. Підрозділу радіаційного, хімічного та біологічного захисту флоту проводитимуть дезінфекцію призначених для перевезення особового складу транспортних засобів, приміщень для проживання», ‒ повідомляють у російському уряді міста.

Тільки за відсутності зараження військовослужбовець буде внесений до складу учасників параду

Учасників тренувань і параду обіцяють забезпечити військовими медиками та протестувати кожного військовослужбовця на коронавірус.

«Тільки за відсутності зараження військовослужбовець буде внесений до складу учасників параду. Особовий склад буде забезпечений засобами індивідуального захисту ‒ рукавичками, медичними масками та антисептиками», ‒ йдеться у повідомленні.

Однак репетиція параду в Севастополі, як і в Сімферополі, відбувається без захисних масок. Не на всіх учасниках можна побачити й рукавички.

24 червня в Севастополі також планується понад 300 масових заходів: фестивалів, кінофорумів, зустрічей, виставок і концертів. У місті очікують російських артистів Віку Циганову, Олександра Маршала, Дениса Майданова, Іллю Рєзніка та Дмитра Дюжева. Також у місто приїде Ансамбль пісні й танцю Чорноморського флоту Росії.

Містянам обіцяють провести морську частину параду в акваторії Севастопольської бухти та святковий артилерійський салют.

Вартості всіх цих заходів серед російських державних закупівель немає. У російському уряді Севастополя повідомити це оперативно не змогли і рекомендували звернутися з інформаційним запитом.

Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».