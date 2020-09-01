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01 вересня 2020, Київ 13:58
Новини | Економіка

Мін’юст вирішив продавати арештоване майно через Prozorr.Продажі

Міністерство юстиції вирішило продавати арештоване майно через систему електронних аукціонів «Prozorro.Продажі». За словами члена наглядової ради системи Світлани Панаіотіді, відповідний наказ підписав голова Мін’юсту Денис Малюська.

«Що ж це означає для ринку? По-перше, прозорість і принцип «усі бачать усе». По-друге, високий рівень конкуренції між численними маркетплейсами, підключеними до «Prozorro.Продажі». А завдяки цьому в аукціонах братимуть участь більше учасників, що сприятиме зростанню початкової ціни на торгах. Залишилось зробити лише один технічний крок: СЕТАМ має здійснити технічну інтеграцію з «Prozorro.Продажі», аби наказ «запрацював», – написала Панаіотіді у фейсбуці.

За її словами, система «Prozorro.Продажі» вже заробила для держави понад 29 мільярдів гривень.

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