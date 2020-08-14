Україна очолила рейтинг прозорості публічних закупівель

Україна посіла перше місце в Рейтингу прозорості публічних закупівель 2019 року за версією Інституту розвитку свободи інформації. На це, зокрема, звернув увагу засновник платформи публічних державних закупівель ProZorro Максим Нефьодов.
Він припустив, що зрости в рейтингу Україні допомогло ухвалення нової редакції закону «Про публічні закупівлі» восени минулого року.
За даними рейтингу, Україна набрала 97,05% балів зі 100. На другому місці Молдова (92,81), на третьому – Колумбія (91,77). Грузія, де базується сам Інститут розвитку свободи інформації, посіла четверте місце і отримала 86,14 балів.
Проєкт фінансує Інститут відкритого суспільства Будапешта та нідерландська організація Hivos. У рейтингу оцінюється доступ до інформації про публічні закупівлі.
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Методологія, як стверджують автори проєкту, дозволяє порівняти законодавства різних країн щодо публічних закупівель та рівень їхньої ефективності та прозорості.
За підсумками 2018 року, Україна посідала друге місце після Молдови.
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