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03 грудня 2020, Київ 16:59
Новини | Коронавірус

Колишні президенти США готові публічно зробити щеплення від COVID-19

Експрезидент США Барак Обама в захисній масці із закликом проголосувати на виборах, жовтень 2020 року

Троє колишніх президентів США – Барак Обама, Джордж Буш-молодший і Білл Клінтон – заявляють про готовність публічно пройти процедуру вакцинації від коронавірусної інфекції, щоб переконати американців у безпечності вакцини.

Представники колишніх президентів заявили про це журналістам в очікуванні реєстрації владою США вакцини для масової вакцинації від COVID-19. Зараз на розгляді перебувають два препарати, розроблені компаніями Pfizer і Moderna. Обидві компанії заявляють, що ефективність їхніх вакцин за результатами клінічних випробувань перевищила 90 відсотків.

Поки невідома позиція ще одного колишнього президента, Джиммі Картера, якому зараз 96 років. Про свою участь у вакцинації також не говорили чинний президент Дональд Трамп, який хворів на COVID-19 у жовтні, і обраний президент Джо Байден.

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У Сполучених Штатах упродовж останніх днів фіксується найвище число інфікованих за добу від початку епідемії – майже 200 тисяч. Число госпіталізованих перевищило 100 тисяч, а число смертей за добу – 2 тисячі. Фахівці кажуть про зимові місяці як найважчі за весь час епідемії, яка розпочалася в США у березні 2020 року. У більшості штатів суворі карантинні обмеження зараз не діють – через побоювання нового різкого спаду економіки та стрибка безробіття, подібного до того, який був навесні.

США перебувають на першому місці у світі за загальною кількістю виявлених випадків інфекції та за числом смертей.

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