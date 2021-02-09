Офіс президента відзвітував про ліжка та кисневі точки для хворих на COVID-19

Україна за період від листопада до початку січня збільшила кількість ліжок для хворих на COVID-19 із 50 тисяч до 65 тисяч. Цього вдалось досягти завдяки співпраці центральної влади з регіонами, заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, виступаючи на форумі, присвяченому подоланню пандемії.

«Багато хто пам’ятає, як декілька місяців тому у ЗМІ була інформація, що все погано, в країні немає ліжок. Так, дійсно був стрибок захворюваності, але ми його змогли подолати за короткий термін», – сказав Тимошенко.

Суттєво зросла також кількість кисневих точок: на 35 тисяч за сім тижнів, розповів заступник керівника Офісу президента.

«Ми зайшли з показником 30%. Змогли зробити, щоб показник всередньому по країні був таким: приблизно 85% ліжок з доступом. У деяких областях показник забезпеченості киснем близько 95-96%», – додав Тимошенко.

В Україні протягом минулої доби виявили 2 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Це на тисячу менше, ніж попередньої доби.