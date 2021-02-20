Індія анонсувала поставку в Україну 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Найближчим часом в Україну з Індії поставлять перший транш вакцини від коронавірусу COVISHIELD виробництва Serum Institute India – 500 тисяч доз. Про це повідомило посольство Індії в Україні.

«Ці вакцини дозволять Україні почати кампанію щеплення по всій країні», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що Україна стане однією з перших країн у світі, яка отримає індійську вакцину в лютому.

У посольстві наголосили, що в майбутньому планується поставка більшої кількості вакцини.

Пізно ввечері 18 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вирушив до Індії за першою партією вакцини від COVID-19.

Президент Володимир Зеленський казав, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Ідею закуповувати російську вакцину глава держави відкинув зі словами: «українці – не кролики, експериментувати не маємо права».

На початку поточного місяця у МОЗ повідомляли, що Україна отримала підтвердження на постачання 22 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.