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20 лютого 2021, Київ 11:15
Новини | Коронавірус

У Росії зареєстрували третю вакцину від коронавірусу

До реєстрації «КовіВака» в Росії були затверджені вакцини «Спутнік V» та «ЕпіВакКорона»

У Росії зареєстрували третю вакцина від коронавірусу власного виробництва – «КовіВак». Як передає російська служба Радіо Свобода, вакцину розробили в науковому Центрі імені Чумакова.

Повідомляється, що «КовіВак» доставляє в організм фрагменти «вбитого» коронавірусу нового типу, щоб викликати імунну реакцію. Це вважається класичною схемою роботи вакцин, аналогічні препарати вже розроблені і застосовуються в Китаї та Індії.

Розробники препарату ще не звітували про його ефективність. Для виробництва вакцини потрібні лабораторії високого рівня біологічного захисту, що скорочує масовий випуск.

До реєстрації «КовіВака» в Росії були затверджені вакцини «Спутнік V» та «ЕпіВакКорона». У масштабне виробництво запустили тільки першу, її ефективність розробники оцінюють в 91,6%.

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