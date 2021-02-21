Степанов повідомив про відвантаження першої партії вакцини AstraZeneca з Індії

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про відвантаження партії вакцин компанії AstraZeneca з Індії. Відповідне відео він оприлюднив 21 лютого.

За словами Степанова, до України їдуть 500 тисяч доз вакцини. Точної дати прибуття він не назвав.

«Зараз вакцина транспортується до Мумбаї. Далі – довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України. Під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин», – заявив він.

Голова МОЗ Максим Степанов пізно ввечері 18 лютого повідомив, що вирушив до Індії за першою партією вакцини від COVID-19.

29 січня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». Але згодом Степанов повідомив про перенесення початку кампанії зі щеплення.

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Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Ідею закуповувати російську вакцину глава держави відкинув зі словами: «українці – не кролики, експериментувати не маємо права».

8 лютого очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що наразі Україна вже отримала підтвердження на постачання 22 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.