За добу 20 лютого в Україні зареєстрували 4 489 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, серед хвориих – 133 медичних працівники та 323 дитини. 2 445 осіб госпіталізували, 2 640 виписали з лікарень. 58 людей померли, у 1 557 констатували одужання.

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«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях», – йдется в повідомленні.

Загалом з початку пандемії в Україні понад 1,3 мільйона людей захворіли, з них більше ніж 1,146 одужали, 25 103 людини померли. Лабораторії провели 6 700 971 тестів методом полімеразно-ланцюгової реакції.